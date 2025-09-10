Guendouzi e le promesse per la Lazio e per la Francia

Promesse rimbalzate dalla Francia, mentre morde il labbro per essere rimasto a Formello durante la sosta. «Non essere convocato dalla Nazionale mi ha fatto male, farò di tutto per tornarci». Guendouzi non molla e rilancia. Deschamps l’ha escluso dalla lista per le gare di qualificazioni ai mondiali contro Ucraina e Islanda. La prima risposta, il gol segnato al Verona prima della pausa . Pareggiato - si fa per dire - il bottino della scorsa stagione, quando aveva timbrato il cartellino solo in trasferta con il Torino. Le scelte del ct l’hanno spinto a dichiarare in patria obiettivi molteplici, riguardano i Bleus e la Lazio. Le speranze passano per il rendimento in biancoceleste, magari anche da un’abitudine sotto porta da migliorare: «Sono riuscito a segnare il mio primo gol, spero di farne molti altri. È qualcosa che mi sono prefissato. Ci proverò, spero di fare tra le 5 e le 8 reti, sarebbe veramente fantastico. So che posso riuscirci, faremo il punto alla fine. Restano ancora 36 giornate, sono tante».

Guendouzi, il ruolo nella Lazio

Le questioni tattiche potrebbero agevolarlo rispetto all’annata con Baroni in panchina: «Ora gioco leggermente più avanzato, sono un numero 8 perché ci schieriamo con il 4-3-3. Per questo, a differenza della scorsa stagione, posso buttarmi molto di più in area di rigore. Prima eravamo in due davanti alla difesa». Garante di determinazione e alta intensità. Guendouzi è il leader caratteriale da seguire per sorprendere e sovvertire i pronostici nella corsa all’Europa. Due settimi posti in classifica da quando è arrivato a Roma, il mercato bloccato ha complicato i piani estivi senza scalfire però le convinzioni del gruppo: «Finora abbiamo giocato due gare, una vittoria e una sconfitta. La prima siamo stati pessimi. Però bisogna dare merito al Como perché è una squadra fantastica, ha un grande allenatore e gioca davvero bene. È sicuramente quella che mi piace di più in termini di gioco, gestiscono con qualità la palla, il livello tecnico è alto. La loro partita è stata ottima, noi al contrario non siamo stati bravi e abbiamo perso meritatamente. Comunque ci siamo ripresi battendo 4-0 il Verona».

Desideri e messaggi

La prestazione convincente, con tanto di gol sblocca-risultato, è arrivata subito dopo la mancata convocazione della Francia. Guendouzi ha reagito alla delusione, con la forza mentale che gli appartiene è abituato a trasformare le frustrazioni in soddisfazioni: «Essere escluso dalla Nazionale fa male al cuore, l'obiettivo è essere sempre nel gruppo. Va bene così, questo dimostra che ci sono molti giocatori bravi, che c'è una concorrenza agguerrita e che abbiamo ancora una rosa molto forte in tutti i ruoli». Eccolo, il messaggio lanciato oltre i confini: «La decisione di Deschamps mi aiuterà a superare i miei limiti nelle prossime partite, cercando di fare grandi prestazioni con il club posso essere richiamato in Nazionale». La Lazio può solo beneficiarne: «Guardo il lato positivo, sono spinto a lavorare di più per migliorare ancora. Tutto ciò è molto incoraggiante per il futuro». I traguardi immaginati da Guendouzi fanno ben sperare Sarri: «Voglio fare una grande stagione, sia dal punto individuale, sia collettivo. Spero vada tutto alla grande con la Lazio e di rigiocare con la Nazionale proprio grazie a quello che riuscirò a ottenere insieme ai miei compagni».