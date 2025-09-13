Romagnoli più Gila: in difesa è muro Lazio. Sarri rilancia il duo titolare

Lazio, la svolta

Il rientro di Romagnoli servirà per collaudare meglio movimenti e marcature. E’ l’alfiere della difesa di Sarri, fin dalla prima èra di Mau. Il rientro di Alessio vale come funzionalità tattica, come carica simbolica. E’ un centrale poderoso, darà nuove soluzioni in costruzione e anche pericolosità sui calci piazzati. L’anno scorso ha chiuso con un bottino record di gol: 5 totali, 2 in campionato, 3 in Europa. Uno dei due in A è quello del derby del 13 aprile. Romagnoli, a 30 anni, nel 2024-25 ha centrato tanti primati personali, legati a varie voci: percentuale di passaggi riusciti totali e nella metà campo avversaria, media contrasti, duelli vinti, occasioni create e tiri in porta. Sarri si augura di ritrovare lo stesso Romagnoli e che Gila cresca limitando i rischi. Alessio per Sarri è il prototipo del difensore centrale sarrista e Sarri per Alessio è il maestro ideale: «E’ il miglior allenatore che ho avuto. Lo metto prima di tutti perché cura in un modo maniacale la fase difensiva. Ci troviamo bene con lui sia in campo che fuori», una delle lodi di Romagnoli a Mau. «Romagnoli tatticamente è un giocatore di altissimo livello. Io sono contentissimo di lui, per caratteristiche è particolarmente adatto ai nostri movimenti difensivi. Guida la linea in modo molto attento e applicato», uno degli elogi di Sarri a Romagnoli.