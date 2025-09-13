Lazio, il centrocampo è un rompicapo: Cataldi sì, Dele-Bashiru insidiato

ROMA - Centrocampo rompicapo per Sarri, le necessità devono consolidarsi in virtù. Cerca il trio giusto per il Sassuolo e il derby. A Como è partito con Guendouzi-Cataldi-Dele-Bashiru, ha virato su Rovella regista col Verona. Per domani deve decidere di nuovo il play. Rovella ieri si è allenato a pieno regime, ma è reduce da un affaticamento agli adduttori e Mau non vorrebbe rischiarlo. Cataldi è pronto. Il tecnico ha alternato le mezzali negli ultimi allenamenti. Dele-Bashiru si è allenato poco perché impegnato con la Nigeria. Belahyane era entrato con impeto con il Verona, spalancando la porta a Dia (gol del 4-0). Sarri era rimasto stupito dall’impatto, dalla capacità di sprint, dall’inserimento da mezzala. Nel frattempo è rientrato Vecino a disposizione. Mai il reparto era stato al completo, per quanto mancante di rinforzi.
Lazio, gli scenari
Sarri valuta tutto e tutti ad un giorno dal Sassuolo, ad una settimana dal derby. Guendouzi è la colonna portante, Cataldi si scalda per domani, Dele-Bashiru spera di tenersi il posto. Può insidiarlo Belahyane più di Vecino perché l’uruguaiano è rientrato da pochi giorni e non ha ancora esordito. Vecino può avere minutaggio in corsa per lanciare la candidatura nel derby. Sarri parlerà oggi alle 12, qualche traccia potrebbe offrirla. Non sta dando certezze in allenamento, tiene la formazione nascosta fino all’ultimo, la comunica nella riunione prepartita. Ha bisogno di trovare il centrocampo giusto. Contro il Verona, per quanto la partita sia finita subito, il trio Guendouzi-Rovella-Dele-Bashiru è entrato in tutti i gol. Il francese ha segnato e si è reso più pericoloso. Rovella aveva avviato l’azione. Dele-Bashiru ha aperto per Zaccagni prima del suo gol, nato dalla sponda con Castellanos. Sarri ha impostato una nuova modalità di gioco: passaggi lunghi, qualche lancio in più, per attaccare la profondità. Si va in verticale in modo diverso. Era successo a Como, è accaduto contro il Verona. La partita col Sassuolo incuriosisce ancora di più per rivalutare l’efficienza di questa Lazio verticale. «Nei primi 20-30 minuti abbiamo fatto ciò che avevamo preparato in allenamento, muovendo i loro centrocampisti e trovando più spazi. Rispetto al passato ho visto più attacchi in profondità», era stata l’analisi di Sarri dopo il Verona.
Gli ordini di Sarri
Vuole un centrocampo d’azione, sincronizzato nelle due fasi. Rovella ha dato dinamismo e ha lanciato aprendo spesso il gioco col Verona, Sarri gli chiede un tocco in meno nelle giocate: «Rovella porta energia, ha fame e voglia. Sarò pienamente soddisfatto quando farà le stesse cose che ha fatto ma con un tocco in meno». Cataldi gioca a uno-due tocchi, è più da palleggio e verticalizzazione alta o bassa, per quanto a Como non abbia funzionano nulla. I registi sono due, entrambi affidabili. Il problema è sempre lo stesso, sta a sinistra, è la mezzala. Il ruolo da rinforzare a gennaio, se possibile. Sarri aveva parlato di «numeri da Serie C» dopo la prima giornata. Quelli col Verona sono migliori. Innanzitutto le voci legate ai passaggi riusciti, disastrosi a Como. In più la Lazio è la squadra che ha compiuto più intercetti nelle prime due giornate (25). Riconquistare palla e ripartire in contropiede, è un’altra delle modalità di gioco che Sarri ha accettato dopo l’estate del nulla, senza acquisti, senza sogni, con l’unico obiettivo possibile: resistere, resistere, resistere.
