Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Lazio, Sarri dimentica il Sassuolo e pensa al derby: "Pronti a lottare per un popolo"

Il tecnico biancoceleste: "Non sono preoccupato, so che sarà una stagione difficile. Nervosismo in campo? Abbiamo dei giocatori che gli arbitri hanno messo nel mirino"
Lazio, Sarri dimentica il Sassuolo e pensa al derby: "Pronti a lottare per un popolo"
3 min
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

Dimenticare il ko contro il Sassuolo e iniziare a preparare il derby con la Roma in programma domenica prossima. Maurizio Sarri prova a guardare il bicchiere mezzo pieno. Il tecnico biancoceleste, che ieri per motivi familiari aveva lasciato immediatamente il Mapei Stadium a fine partita, è tornato sulla sconfitta con il Sassuolo: "Non ci deve essere preoccupazione, io dall'inizio dell'anno ho detto che dovevo portare grandissima pazienza, la deve portare tutto l'ambiente. È un'annata di grande difficoltà, lo sapevamo. È una squadra diversa, non più quella di Como, non ci sono motivi di grande preoccupazione, ma di pazienza". Al Mapei Stadium, la Lazio non ha brillato nella manovra offensiva: " A livello difensivo abbiamo fatto una buona gara; a livello tattico abbiamo fatto una buona partita, mentre a livello di intraprendenza e di iniziative offensive abbiamo fatto troppo poco per poter vincere".

Sarri e il derby: "Una partita massacrante"

Il tecnico guarda già al derby di domenica prossima contro la Roma: "È una gara a parte, non c'entrano punti e classifica, è qualcosa di molto particolare, spero che i miei giocatori abbiano bene in testa cosa significhi giocare un derby e che siano pronti a lottare per un popolo". Per Sarri la sfida con la Roma è "la partita più difficile e pesante che abbia mai fatto, vorrei cominciare a pensarci fra qualche giorno. È massacrante dal punto di vista emotivo, se si inizia di lunedì è difficile arrivarci a domenica". Sugli infortunati: "Lazzari ha una lesione al soleo, Vecino ha fatto degli esami che sono negativi, ma le sue sensazioni non sono estremamente positive. Rovella e Castellanos faremo di tutto in questa settimana per averli a disposizione". 

Sarri: "Abbiamo dei giocatori nel mirino degli arbitri"

Sarri ha parlato anche del nervosismo che la Lazio ha mostrato in queste prime uscite di campionato: "È una storia che viene da lontano, non dalle ultime tre partite. Nelle riunioni arbitrali c'erano due-tre nostri giocatori che gli arbitri avevano messo nel mirino, c'erano alcuni segnalati. L'ammonizione di Rovella era preventiva, non mi sembrava ci fossero scene esagerate. Lui è uno di quelli messi sotto attenzione dagli arbitri perché sbraccia quando protesta, e non è tollerato".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

Da non perdere

Una Lazio lontana da SarriLa Lazio sbatte su Muric