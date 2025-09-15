Dimenticare il ko contro il Sassuolo e iniziare a preparare il derby con la Roma in programma domenica prossima. Maurizio Sarri prova a guardare il bicchiere mezzo pieno. Il tecnico biancoceleste, che ieri per motivi familiari aveva lasciato immediatamente il Mapei Stadium a fine partita, è tornato sulla sconfitta con il Sassuolo: "Non ci deve essere preoccupazione, io dall'inizio dell'anno ho detto che dovevo portare grandissima pazienza, la deve portare tutto l'ambiente. È un'annata di grande difficoltà, lo sapevamo. È una squadra diversa, non più quella di Como, non ci sono motivi di grande preoccupazione, ma di pazienza". A l Mapei Stadium, la Lazio non ha brillato nella manovra offensiva: " A livello difensivo abbiamo fatto una buona gara; a livello tattico abbiamo fatto una buona partita, mentre a livello di intraprendenza e di iniziative offensive abbiamo fatto troppo poco per poter vincere".

Sarri e il derby: "Una partita massacrante"

Il tecnico guarda già al derby di domenica prossima contro la Roma: "È una gara a parte, non c'entrano punti e classifica, è qualcosa di molto particolare, spero che i miei giocatori abbiano bene in testa cosa significhi giocare un derby e che siano pronti a lottare per un popolo". Per Sarri la sfida con la Roma è "la partita più difficile e pesante che abbia mai fatto, vorrei cominciare a pensarci fra qualche giorno. È massacrante dal punto di vista emotivo, se si inizia di lunedì è difficile arrivarci a domenica". Sugli infortunati: "Lazzari ha una lesione al soleo, Vecino ha fatto degli esami che sono negativi, ma le sue sensazioni non sono estremamente positive. Rovella e Castellanos faremo di tutto in questa settimana per averli a disposizione".

Sarri: "Abbiamo dei giocatori nel mirino degli arbitri"

Sarri ha parlato anche del nervosismo che la Lazio ha mostrato in queste prime uscite di campionato: "È una storia che viene da lontano, non dalle ultime tre partite. Nelle riunioni arbitrali c'erano due-tre nostri giocatori che gli arbitri avevano messo nel mirino, c'erano alcuni segnalati. L'ammonizione di Rovella era preventiva, non mi sembrava ci fossero scene esagerate. Lui è uno di quelli messi sotto attenzione dagli arbitri perché sbraccia quando protesta, e non è tollerato".