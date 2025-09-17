Lazio, Castellanos in ansia per l’adduttore: c'è la missione rilancio per il derby 

È un derby che arriva con tanti interrogativi e poche certezze. E i dubbi più pesanti, ancora una volta, sono concentrati sull’attacco. La vittoria all’Olimpico contro il Verona, con quattro gol e una prestazione scintillante, sembrava poter rappresentare la svolta. Ma il successo è rimasto isolato, un fuoco di paglia. Nelle due trasferte di Como e Reggio Emilia i biancocelesti hanno mostrato tutti i loro limiti: poca concretezza, carenza di idee e coraggio, mancanza di lucidità sotto porta, difficoltà a trasformare in occasioni reali il lavoro della squadra.

Lazio, ambizione Castellanos

Per Sarri una parte del problema è mentale: la squadra è ancora troppo attenta a eseguire le sue indicazioni, impegnata nel processo di trasformare schemi e movimenti in automatismi. Un atteggiamento che porta a giocare con meno libertà e istinto, elementi che soprattutto negli ultimi metri fanno la differenza. Ma al di là delle spiegazioni, resta il dato più evidente: la Lazio fatica a rendersi pericolosa, e questa difficoltà pesa come un macigno a ridosso della stracittadina. Lo sa bene Castellanos, il punto di riferimento offensivo, che ha chiuso l'ultima gara a Reggio Emilia con appena 26 palloni toccati e una borsa del ghiaccio sulla coscia sinistra per via di un affaticamento all'adduttore. Un problema che non dovrebbe mettere a repentaglio la sua presenza contro la Roma, ma che sarà valutato quotidianamente: la decisione resta sul filo. Di certo il suo passo indietro ha riportato la questione attaccante al centro del dibattito, stuzzicandolo nell'orgoglio e nella sua ricerca di migliorarsi. Gli obiettivi del Taty, d'altronde, restano ambiziosi, come ha raccontato in un'intervista concessa a Espn: «Ho avuto la fortuna di essere nato in una generazione di grandi campioni, di poter condividere lo spogliatoio con Messi, e ne sto approfittando. Indossare la maglia dell’Argentina è un onore, un sogno che ho vissuto l’anno scorso e che spero di poter ripetere. Ma devo fare bene con il club, solo così posso sperare di tornare in nazionale».

Opportunità nel derby

Parole che raccontano bene la determinazione di Castellanos, ma che allo stesso tempo pesano sulla sua condizione attuale. Per convincere Scaloni, e per riconquistare definitivamente la fiducia della piazza biancoceleste, servono i gol, quelli pesanti. Come quelli in un derby, appunto, una partita in cui l’argentino non è mai riuscito a lasciare il segno. Può essere la motivazione giusta per ritrovare la scintilla, il palcoscenico ideale per cancellare le ombre e rilanciarsi, soprattutto quando la pressione aumenta. Sarri lo sa e sta lavorando per restituire brillantezza al suo attacco, provando a sciogliere i meccanismi inceppati e liberare i suoi uomini dalle paure. Nella stracittadina, spesso sono gli episodi a fare la differenza. Trovarne uno a proprio favore potrebbe sbloccare l'incantesimo, sicuramente aiuterebbe ad avere maggiore fiducia e consapevolezza. Il derby è lì, e con esso la possibilità di trasformare i problemi in nuove opportunità. Castellanos lo sa. Può essere la sua occasione per cambiare un'intera stagione.