Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Lazio verso il derby, da valutare Rovella e Castellanos: le condizioni

Gli ultimi aggiornamenti sui due biancocelesti, usciti malconci dalla trasferta di Reggio Emilia. Sarri aspetta e valuta le alternative
Lazio verso il derby, da valutare Rovella e Castellanos: le condizioni© Getty Images
1 min
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

Cresce l'ansia per il derby di Roma, in programma domenica 21 settembre alle ore 12:30. La Lazio ha ripreso ad allenarsi a Formello con una doppia seduta, tra reparti separati nella mattinata e focus tattico nella seconda sessione. A pochi giorni dalla sfida contro la Roma di Gasperini, a preoccupare sono ancora gli infortuni.

Lazio, Castellanos e Rovella ancora da valutare

Sarri infatti aspetta ancora per sapere se avrà a disposizione Rovella e Castellanos entrambi usciti malconci dalla trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Le loro condizioni sono ancora da valutare, ma al momento c'è un cauto ottimismo: i due biancocelesti puntano a giocare dal primo minuti. Il tecnico intanto prende in considerazione le alternative, che sarebbero Cataldi e Dia. Domani è in programma una seduta pomeridiana.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

Da non perdere

Lazio-Roma a SozzaLazio, ansia derby