Lazio verso il derby, da valutare Rovella e Castellanos: le condizioni

Cresce l'ansia per il derby di Roma , in programma domenica 21 settembre alle ore 12:30. La Lazio ha ripreso ad allenarsi a Formello con una doppia seduta , tra reparti separati nella mattinata e focus tattico nella seconda sessione. A pochi giorni dalla sfida contro la Roma di Gasperini , a preoccupare sono ancora gli infortuni.

Lazio, Castellanos e Rovella ancora da valutare

Sarri infatti aspetta ancora per sapere se avrà a disposizione Rovella e Castellanos entrambi usciti malconci dalla trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Le loro condizioni sono ancora da valutare, ma al momento c'è un cauto ottimismo: i due biancocelesti puntano a giocare dal primo minuti. Il tecnico intanto prende in considerazione le alternative, che sarebbero Cataldi e Dia. Domani è in programma una seduta pomeridiana.