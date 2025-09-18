Lazio, la stagione dell'incertezza

La pazienza è l’unico investimento che la Lazio può permettersi fino a gennaio: non costa un euro e non pesa sul bilancio. Sarri conosce la complessità del suo incarico e ha capito che a Formello esistono due avversari: i paragoni con il passato e la fretta di trovare risposte. Nella settimana che conduce al derby, il tecnico ha lanciato un messaggio: ha chiesto tempo e calma anche a se stesso.