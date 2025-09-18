Lazio verso il derby: Gigot operato, come sta Lazzari e il punto sull'infermeria

Gigot operato, le ultime dall'infermeria, con gli aggiornamenti sulle condizioni di Lazzari, e il punto su Patric, Castellanos, Rovella e Vecino. Mentre è già scattato il contro alla rovescia in vista del derby (la sfida con la Roma è in programma domenica 21 settembre alle 12:30), attraverso un comunicato ufficiale la Lazio ha diffuso una serie di aggiornamenti sui propri tesserati.