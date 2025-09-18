Lazio verso il derby: Gigot operato, come sta Lazzari e il punto sull'infermeria

Gigot operato, le ultime dall'infermeria, con gli aggiornamenti sulle condizioni di Lazzari, e il punto su Patric, Castellanos, Rovella e Vecino. Mentre è già scattato il contro alla rovescia in vista del derby (la sfida con la Roma è in programma domenica 21 settembre alle 12:30), attraverso un comunicato ufficiale la Lazio ha diffuso una serie di aggiornamenti sui propri tesserati.
Lazio, Gigot operato. Lesione di basso grado al muscolo soleo per Lazzari
Il comunicato della Lazio: "La S.S. Lazio comunica che il calciatore biancoceleste Gigot è stato sottoposto a intervento chirurgico alla caviglia: l’operazione, perfettamente riuscita, consentirà al difensore di proseguire successivamente il percorso di recupero in Francia. Lazzari ha invece riportato una lesione di basso grado al muscolo soleo destro e ha già iniziato il percorso fisioterapico. Patric, Castellanos, Rovella e Vecino continuano infine il loro programma di lavoro atletico individuale".