Abbonamenti Lazio: adesso i biancocelesti sognano il record

ROMA - Novanta minuti per accantonare le critiche, la rabbia, le delusioni. Vale solo il derby, conta la Lazio e niente più. È una prova continua d'amore per i tifosi, la voglia di sostenere la squadra ha superato ogni tipo di polemica. Si è bloccato il mercato, non la passione per i colori biancocelesti. Un dato sorprendente, quello delle tessere sottoscritte in estate: la campagna abbonamenti si è conclusa a quota 29.136, dovrebbe essere riaperta dopo il derby, il risultato in questo senso può fare la differenza nell'incremento di settembre e per centrare il record mai registrato dal 2004 in poi. Per il momento si tratta del secondo dato di tutta l'era Lotito, superato negli ultimi 21 anni solo dai 30.333 abbonati della Serie A 2023-2024 , cioè quella post-secondo posto in classifica, ottenuto proprio con Sarri in panchina. Il tecnico è tornato poco più di un anno dopo le dimissioni (rassegnate a marzo 2024), era stato fatale il ko con l'Udinese, la società aveva virato su Tudor per concludere la stagione. L'addio si è trasformato in un arrivederci con il ritorno ufficializzato a giugno.

La spinta

Il Comandante ha dato un motivo più per una risposta attiva dei laziali, comunque decisi a supportare la Lazio a prescindere da tecnici e trattative. I numeri raggiunti non erano pronosticabili viste le difficoltà riscontrate dal club per la sessione estiva. Ha vinto il sostegno incondizionato, per tutto il campionato il rinforzo della squadra sarà la presenza della propria gente sugli spalti. Domenica, poi, è l'appuntamento più importante dell'anno. La Curva Nord è al lavoro per una nuova spettacolare scenografia. Al totale dei 29.136 abbonati, soltanto per il derby, vanno tolte 4.500 tessere di Curva Maestrelli e Distinti Sud-Est (nel loro pacchetto non è compreso). Sono previsti almeno 38mila laziali all'Olimpico grazie ai circa 12mila tagliandi venduti fino a ieri sera. Entro due giorni sarà superata la soglia dei 40mila. Dal conto, naturalmente, sono esclusi i biglietti acquistati dai tifosi romanisti.