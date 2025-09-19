Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it

Lazio, Sarri con il dilemma Rovella: Cataldi in preallarme

Il tecnico aspetta notizie dal regista: spera di averlo. Il play lavora ancora a parte: Cataldi si scalda
Lazio, Sarri con il dilemma Rovella: Cataldi in preallarme© Getty Images
Daniele Rindone
3 min
Quindici minuti di allenamento aperto ai tifosi, mandato in onda sui canali ufficiali: torello, attivazione atletica, scatti. E’ successo ieri pomeriggio, poi le immagini sono state velate. Una piccola concessione in una stagione iniziata blindando il centro sportivo, occultando il ritiro e ogni allenamento settimanale. E’ stata la giornata delle sorprese, la Lazio ha diramato un bollettino medico: «Castellanos, Rovella, Patric e Vecino continuano il loro programma di lavoro atletico individuale». Castellanos è stato citato nel gruppetto dei giocatori che hanno svolto lavoro a parte, forse un tentativo per tenere alta la suspense derbystica. Taty mercoledì ha svolto tutto l’allenamento, ieri ha iniziato in gruppo e ha continuato, si è staccato per completare il lavoro atletico. Rovella invece è fermo, a meno due giorni è un allarme. Ma bisogna attendere oggi per capire se è fuori o meno. Sarri tiene in preallarme Cataldi, ma spera di recuperare Nicolò. E’ pur vero che non si è mai allenato, è fermo da domenica. Era finito ko al 40’ di Sassuolo-Lazio. Lamentava fastidi gli adduttori, gli esami di sabato erano stati negativi. In assenza di lesioni c’è il timore che la pubalgia sia tornata a infastidirlo. Dalla presenza di Rovella dipendono anche le altre scelte: la conferma o meno di Dele-Bashiru, l’opzione alternativa è Belahyane. Sarri non vorrebbe cambiare due uomini su tre, al massimo uno. Dele-Bashiru è stato sostituito dopo 45 minuti a Reggio Emilia. Ha giocato due derby con Baroni, due flop. Nel primo fu sostituito al 45’. Li giocò da trequartista nel 4-2-3-1, oggi fa la mezzala. I risultati sono simili. Guendouzi aspetta di capire con chi giocherà.

Gli altri

In porta Provedel, in difesa nessun dubbio. Marusic, Gila, Romagnoli e Tavares i quattro. Non ci sono altre combinazioni. In avanti Cancellieri o Pedro. Sarri alterna negli allenamenti, ma spiega sempre che preferisce avere lo spagnolo come asso da sganciare in corsa. Cancellieri ha vissuto un buon precampionato, non ha confermato le prove estive. Può giocare il primo derby da protagonista. Taty c’è, Zaccagni è pronto. In panchina ci sarà Isaksen, recuperato ad inizio mese, sempre a corto di preparazione, segue un lavoro specifico per tornare al top. Dia si scalda da vice-Taty. Noslin aspetta occasioni. Sarri non ha ancora Vecino e Patric, si contava sul rientro prima del Sassuolo, poi in questa settimana. Mau freme, è un po’ spazientito. Niente da fare per Lazzari: «Ha riportato una lesione di basso grado al muscolo soleo destro», la comunicazione della Lazio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

