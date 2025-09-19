Lazio, Sarri con il dilemma Rovella: Cataldi in preallarme

Quindici minuti di allenamento aperto ai tifosi, mandato in onda sui canali ufficiali: torello, attivazione atletica, scatti. E’ successo ieri pomeriggio, poi le immagini sono state velate. Una piccola concessione in una stagione iniziata blindando il centro sportivo, occultando il ritiro e ogni allenamento settimanale. E’ stata la giornata delle sorprese, la Lazio ha diramato un bollettino medico: «Castellanos, Rovella, Patric e Vecino continuano il loro programma di lavoro atletico individuale». Castellanos è stato citato nel gruppetto dei giocatori che hanno svolto lavoro a parte, forse un tentativo per tenere alta la suspense derbystica. Taty mercoledì ha svolto tutto l’allenamento, ieri ha iniziato in gruppo e ha continuato, si è staccato per completare il lavoro atletico. Rovella invece è fermo, a meno due giorni è un allarme. Ma bisogna attendere oggi per capire se è fuori o meno. Sarri tiene in preallarme Cataldi, ma spera di recuperare Nicolò. E’ pur vero che non si è mai allenato, è fermo da domenica. Era finito ko al 40’ di Sassuolo-Lazio. Lamentava fastidi gli adduttori, gli esami di sabato erano stati negativi. In assenza di lesioni c’è il timore che la pubalgia sia tornata a infastidirlo. Dalla presenza di Rovella dipendono anche le altre scelte: la conferma o meno di Dele-Bashiru, l’opzione alternativa è Belahyane. Sarri non vorrebbe cambiare due uomini su tre, al massimo uno. Dele-Bashiru è stato sostituito dopo 45 minuti a Reggio Emilia. Ha giocato due derby con Baroni, due flop. Nel primo fu sostituito al 45’. Li giocò da trequartista nel 4-2-3-1, oggi fa la mezzala. I risultati sono simili. Guendouzi aspetta di capire con chi giocherà.