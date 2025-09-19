Romagnoli: "Il derby è la gara dell'anno. Un sogno giocarlo con la Lazio"

Ore frenetiche nella Capitale in vista del derby: domenica alle 12:30 il fischio d'inizio di Lazio-Roma . Una settimana di avvicinamento intensa per entrambe le squadre, reduci entrambe da due sconfitte, rispettivamente contro Sassuolo e Torino. Ma con la stracittadina si cancella tutto, anche perché "è una partita bellissima da vivere e da giocare", come ha affermato Alessio Romagnoli ai canali ufficiali della Lazio. " Il derby è la nostra gara più importante dell'anno , saremo pronti. Rimane sempre una partita a parte. Vogliono tutti giocarlo ed è spettacolare sotto ogni aspetto".

Lazio, le parole di Romagnoli sul derby

Il difensore prosegue: "Per me che sono nato qui, è il migliore. È quello più sentito, in città se ne parla praticamente tutto l'anno. Gli altri derby sono altrettanto belli ma non vengono vissuti in questo modo. Il derby, se sei di Roma, lo percepisci di più, a prescindere dall'esperienza. Penso a me, Cataldi e Pellegrini. È bello sentirlo, poi nel momento in cui l'arbitro fischia l'inizio tutto svanisce. É una sensazione incredibile, difficile da spiegare". Ancora più speciale viverlo da tifoso della squadra per cui giochi: "Ho sempre voluto tutto questo, sono felice di aver coronato il sogno di giocare con la mia Lazio. Non tutti i calciatori riescono a esaudire il desiderio di indossare la maglia per la quale tifano, mi piace essere uno di quelli che ce l'ha fatta".