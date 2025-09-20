Lazio, il derby per tornare a crederci

Non ci dorme la notte e il giorno dopo lo passa a letto, perché il derby ti prosciuga. Lo dice e lo racconta il Comandante, fiero di trovarsi a un passo dal record di Eriksson e Maestrelli (quattro vittorie contro cinque), eppure consapevole di cosa significhi perderlo. L’unica volta in cui si è dovuto inchinare, prendendo tre gol (il 20 marzo 2022) da Mourinho, arrivò a meditare le dimissioni. Si vergognava, disse, persino a entrare a Formello. Mau ha accettato la proposta di Lotito e ha superato lo choc del mercato bloccato, perché la “lazialità ti invade”, citando un’altra delle sue espressioni iconiche. Immaginare quanto abbia sofferto la falsa partenza della Lazio è superfluo. Prevedere cosa comporterebbe perdere domani, dopo la lezione impartita dal Como e lo stop al Mapei con il Sassuolo, è scontato. La squadra biancoceleste entrerebbe nel vortice già innescato dall’estate più complicata degli ultimi ventuno anni. Neppure Inzaghi , all’epoca di una contestazione feroce nata in seguito al gran rifiuto di Bielsa (luglio 2016), si era avvicinato con tante difficoltà al campionato. Al debutto riuscì a piegare l’ Atalanta di Gasperini (sì, proprio l’allenatore appena ingaggiato dalla Roma) e Ciro Immobile a Bergamo si presentò segnando il primo dei suoi 207 gol in maglia biancoceleste. Stava nascendo una favola.

L'ambiente

Questa volta, invece, c’è una larga maggioranza della tifoseria che auspica un cambio di proprietà e non vede l’ora che Lotito molli. L’odio e la violenza tracimano dai social a livelli oltraggiosi per quanto il presidente niente faccia per tacitarsi al telefono e non cedere al turpiloquio. Una partita sbagliata avrebbe l’effetto di un detonatore alla quarta giornata. Alla Lazio, invece, servirebbero tranquillità, serenità, compattezza. Ora non deve cedere il passo. La sfiducia nei confronti della società peraltro sta togliendo tante (troppe) responsabilità ai giocatori e ha creato un alibi. Sarri, parafulmine, ha chiesto pazienza. L’unica strada possibile per superare la bufera, confidando nell’avvio di una ricostruzione a gennaio, anche sfruttando il saldo zero (un acquisto per ogni cessione) se Lotito non “libererà” totalmente il mercato in entrata.

Il traguardo

Zaccagni, durante il ritiro azzurro di Coverciano, confessava che all’interno dello spogliatoio un obiettivo è stato identificato e lasciava intendere come potesse essere la qualificazione europea. Il cammino sarà durissimo. Almeno dieci o undici squadre sono in competizione per Europa League e Conference. Non è affatto scontato che la Lazio possa arrivarci, anzi. Una bella prestazione e una vittoria nel derby aiuterebbero il gruppo a ritrovare autostima e consapevolezza. Sarri ha spesso evocato il concetto del divertimento da trasmettere al pubblico. Ecco cosa sta mancando oggi alla Lazio: spensieratezza, gusto del gioco, oltre a qualche automatismo. C’è troppa tensione. È stata trasmessa ai giocatori, forse stanchi di certe dinamiche interne a Formello e di un ambiente corrosivo, quasi distruttivo. Persino Cragnotti venne contestato quando la banca preparava il cambio, non c’è più memoria.

La tregua

I tre indici (liquidità, indebitamento, costo del lavoro) hanno provocato la sanzione Covisoc da scontare a luglio. Lotito, da gennaio, si misurerà solo con il parametro Uefa e in realtà dovrebbe agganciare l’Europa per svoltare la prossima estate, affidando un reale progetto di crescita a Sarri. Dentro il tempo sospeso del derby, ci può essere tutto questo. Sul breve, cioé i 90 minuti che dividono la città, i quarantamila laziali si schiereranno dalla parte di Mau e dei suoi giocatori. Una tregua (parziale) per Lotito.