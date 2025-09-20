Lazio del futuro: rosa da ringiovanire e in scadenza

L’età media no, ma il tempo lavora a favore della Lazio, a patto di indovinare gli investimenti di prospettiva nelle prossime sessioni di mercato. Sette contratti in scadenza nel prossimo giugno (Pedro, Vecino, Marusic, Hysaj, Basic, Fares, Kamenovic) segnalano un congruo alleggerimento del monte stipendi (già a gennaio se gli esuberi avranno l’opportunità di togliere il disturbo) e la possibilità di ringiovanire il gruppo ereditato da Sarri: 28,1 anni di media al momento attuale. Pedro, 38 anni compiuti a fine luglio, è il più anziano in rosa. Vecino, Marusic, Hysaj, Lazzari, Patric, Cataldi, Gigot e Romagnoli (i trentenni) contribuiscono. Le scadenze 2027 (Gila, Romagnoli, Lazzari, Provedel, Patric, Cataldi, Cancellieri, Gigot) favoriranno un processo di ricostruzione, già parzialmente avviato con gli acquisti di gennaio (Provstgaard e Belahyane) e nelle sessioni precedenti (da Rovella a Isaksen passando per Guendouzi e Mandas). Molto dipenderà dallo sviluppo del campionato, da quanti formeranno (attraverso il rendimento) la “base” invocata da Sarri, le trattative individuali: prolungamento o addio a giugno con un anno di anticipo. C’è chi farà parte del progetto futuro e chi saluterà.
Le scelte
Perché, è ovvio, certe pretese andranno ridimensionate. Chi pretende ingaggi folli e ha una sana concorrenza da fronteggiare, dovrà decidere da che parte stare. Oggi Guendouzi, di fatto l’unico giocatore di livello internazionale, ha una valutazione di mercato pari a 32 milioni. Lo segue Mario Gila (30), uno dei casi più spinosi, perché è giovane e in scadenza 2027: difficilmente verrà trovata un’intesa sul prolungamento. Sarri ha eletto titolare Provedel (31 anni, ancora giovane come portiere) ed è inevitabile che a gioco lungo andrà risolto il dualismo con Mandas, su cui punta la società e destinato a restare in panchina nelle prossime settimane. Tra i senatori, la Lazio ha puntato sul capitano Zaccagni. A lunga scadenza anche Nuno Tavares, Noslin, Mandas, Provstgaard e Belahyane, il più giovane in rosa.