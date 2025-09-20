Lazio del futuro: rosa da ringiovanire e in scadenza

L’età media no, ma il tempo lavora a favore della Lazio, a patto di indovinare gli investimenti di prospettiva nelle prossime sessioni di mercato. Sette contratti in scadenza nel prossimo giugno ( Pedro, Vecino, Marusic, Hysaj, Basic, Fares, Kamenovic) segnalano un congruo alleggerimento del monte stipendi (già a gennaio se gli esuberi avranno l’opportunità di togliere il disturbo) e la possibilità di ringiovanire il gruppo ereditato da Sarri: 28,1 anni di media al momento attuale. Pedro, 38 anni compiuti a fine luglio, è il più anziano in rosa. Vecino, Marusic, Hysaj, Lazzari, Patric, Cataldi, Gigot e Romagnoli (i trentenni) contribuiscono. Le scadenze 2027 (Gila, Romagnoli, Lazzari, Provedel, Patric, Cataldi, Cancellieri, Gigot) favoriranno un processo di ricostruzione, già parzialmente avviato con gli acquisti di gennaio (Provstgaard e Belahyane) e nelle sessioni precedenti (da Rovella a Isaksen passando per Guendouzi e Mandas). Molto dipenderà dallo sviluppo del campionato, da quanti formeranno (attraverso il rendimento) la “base” invocata da Sarri, le trattative individuali: prolungamento o addio a giugno con un anno di anticipo. C’è chi farà parte del progetto futuro e chi saluterà.

Le scelte

Perché, è ovvio, certe pretese andranno ridimensionate. Chi pretende ingaggi folli e ha una sana concorrenza da fronteggiare, dovrà decidere da che parte stare. Oggi Guendouzi, di fatto l’unico giocatore di livello internazionale, ha una valutazione di mercato pari a 32 milioni. Lo segue Mario Gila (30), uno dei casi più spinosi, perché è giovane e in scadenza 2027: difficilmente verrà trovata un’intesa sul prolungamento. Sarri ha eletto titolare Provedel (31 anni, ancora giovane come portiere) ed è inevitabile che a gioco lungo andrà risolto il dualismo con Mandas, su cui punta la società e destinato a restare in panchina nelle prossime settimane. Tra i senatori, la Lazio ha puntato sul capitano Zaccagni. A lunga scadenza anche Nuno Tavares, Noslin, Mandas, Provstgaard e Belahyane, il più giovane in rosa.