Sarri diretta prima del derby Lazio-Roma: segui la conferenza LIVE

Tutto pronto nella Capitale per il derby tra Lazio e Roma . Domenica alle 12:30 l'Olimpico sarà il teatro del primo appuntamento stagionale della stracittadina. Due sconfitte nelle prime tre giornate per i biancocelesti: quale miglior partita per riscattarle se non il derby. Con Sarri che conosce bene l'ambiente e questo tipo di sfida. L'allenatore della Lazio presenta la partita e il momento della squadra alla vigilia. Segui la conferenza stampa sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.

14:20

Lazio, la probabile formazione per il derby

Sarri avrà a disposizione sia Castellanos che Rovella: la probabile formazione della Lazio per il derby contro la Roma.

14:10

Sarri, il bilancio contro la Roma e Gasperini

Per Sarri sarà la diciannovesima partita contro la Roma nella sua carriera, la settima da allenatore della Lazio. Sulla panchina dei biancocelesti, ha perso solamente una volta, nel marzo del 2022: per il resto quattro vittorie e un pareggio. Gasperini invece è l'allenatore che Sarri ha affrontato più volte nella sua carriera, domani per la ventiduesima volta: sette vittorie per Sarri, otto pareggi e sei successi per l'allenatore della Roma. Il primo precedente tra i due risale a ben 20 anni fa, nel 2005, quando Sarri allenava il Pescara e Gasperini il Crotone in Serie B.

14:00

Lazio-Roma, cresce l'attesa

Alla vigilia della sfida, cresce l'attesa per il derby tra Lazio e Roma. L'allenatore dei biancocelesti Maurizio Sarri presenta la partita in conferenza stampa: inizio programmato alle 15.

Formello Training Ground - Formello