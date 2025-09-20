Lazio, 25 i convocati di Sarri per il derby contro la Roma. E il club riapre la campagna abbonamenti

ROMA - Rovella c'è. Buona notizia per i tifosi della Lazio in vista del derby contro la Roma, al quale parteciperà anche il mediano azzurro (da vedere se dall'inizio o a gara in corso) che è stato inserito nella lista dei 25 biancocelsti convocati da Maurizio Sarri. C'è anche Dele-Bashiru cosi come Patric che, seppur solo simbolicamente, andrà in panchina. Assenti, invece, sia Vecino sia Lazzari, che non hanno ancora recuperato dai rispettivi infortuni.