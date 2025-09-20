Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Lazio, 25 i convocati di Sarri per il derby contro la Roma. E il club riapre la campagna abbonamenti

C'è Rovella nella lista del tecnico biancoceleste per la stracittadina, mentre ci sono novità anche per i tifosi: tutti i dettagli
2 min
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

ROMA - Rovella c'è. Buona notizia per i tifosi della Lazio in vista del derby contro la Roma, al quale parteciperà anche il mediano azzurro (da vedere se dall'inizio o a gara in corso) che è stato inserito nella lista dei 25 biancocelsti convocati da Maurizio Sarri. C'è anche Dele-Bashiru cosi come Patric che, seppur solo simbolicamente, andrà in panchina. Assenti, invece, sia Vecino sia Lazzari, che non hanno ancora recuperato dai rispettivi infortuni.

Lazio-Roma, i convocati di Sarri

Ecco la lista dei 25 convocati del tecnico biancoceleste Maurizio Sarri per Lazio-Roma:
Portieri - Mandas, Furlanetto, Provedel.
Difensori - Pellegrini, Patric, Romagnoli, Tavares, Hysaj, Provstgaard, Gila, Marusic.
Centrocampisti - Rovella, Dele-Bashiru, Guendouzi, Belahyane, Cataldi, Pinelli, Farcomeni.
Attaccanti - Pedro, Zaccagni, Castellanos, Noslin, Isaksen, Dia, Cancellieri.

Riapre la campagna abbonamenti

Alla vigilia del derby contro la Roma, la Lazio ha annunciato "la riapertura della campagna abbonamenti per la stagione 2025/26" a partire da lunedì 22 settembre (dalle ore 12) fino a giovedì 25 settembre (ore 23:59). "Il nuovo abbonamento - spiega il club - comprende: 17 partite casalinghe di Serie A EniLive; la prima gara casalinga di Coppa Italia Frecciarossa".

 

 

 

 

