Fabiani prima di Lazio-Roma: "Il derby vale tanto, Castellanos fuori? Pedro fa sempre la differenza"

Le dichiarazioni del direttore sportivo dei biancocelesti in diretta tv a pochi istanti dal fischio d'inizio del derby dell'Olimpico
Lazio

Lazio

"Oggi è una partita da un sapore tutto speciale ed è una partita che vale tanto per noi". Angelo Fabiani ha commentato così le sensazioni sponda Lazio a pochi minuti dall'inizio del derby all'Olimpico contro la Roma. Il derby come opportunità per dare slancio ai biancocelesti dopo un inizio da tre punti in tre partite? Fabiani ha commentato: "In verità, a parte la partita con il Como, che è stata una partita episodica, abbiamo sempre fatto la prestazione. Anche a Reggio Emilia contro il Sassuolo".

Lazio-Roma, Fabiani: "Il derby va giocato contro tutti e tutti"

Ma il derby è il derby: "Fondamentale per la nostra città, basta vedere lo spettacolo sulle tribune, lo spettacolo della nostra gente. Ci teniamo tantissimo a fare risultati e ci mancherebbe altro che non fosse così. Per quanto riguarda le formazioni, ho sentito di Pellegrini nella Roma, scelta dell'utlima ora. Non conta chi gioca e chi non gioca. È una partita che va giocata contro tutto e tutti".

Fabiani: "Castellanos in panchina? Sarri ha fatto le sue valutazioni"

Fabiani ha poi commentato l'esclusione di Castellanos dall'undici di partenza: "Credo sia una scelta tecnica del mister, Pedro è un campione che fa sempre la differenza quando va in campo. Il mister l'ha vista in questa maniera, valutando l'affidabilità di chi va in campo".

