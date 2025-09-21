ROMA - Dopo il derby perso dalla sua Lazio contro la Roma nel match valido per la 4ª giornata di Serie A il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni delle tv e in conferenza stampa, usando parole dure nei confronti della sua squadra . Rileggi le sue dichiarazioni e quelle degli altri protagonisti.

16:01

Zaccagni: "A caldo meglio non parlare troppo, ma ci confronteremo"

"Abbiamo perso per un errore stupido quando avevamo la partita in mano" ha detto ai microfoni di 'Dazn' Mattia Zaccagni, capitano della Lazio che poi si è presentato anche in conferenza stampa dopo il derby perso contro la Roma: "C'è stato già un confronto nello spogliatoio - ha rivelato -, ma a caldo è meglio non parlare troppo e ce ne sarà un altro al campo di allenamento".

15:56

Lo sfogo di Luca Pellegrini: "Ci rode..."

Entrato nel secondo tempo del derby perso dalla Lazio contro la Roma, all'uscita dallo stadio Luca Pellegrini ha parlato ai microfoni di 'Sport Italia': "Sono onesto, ci rode il c**o. E spero che questo rodimento ci aiuti a migliorare". LEGGI TUTTO

15:48

Le parole di Sarri su Rovella: "Sembrava un problema piccolo..."

Chiusura di conferenza stampa su Rovella, che Sarri aveva recuperato in extremis e ha poi dovuto sostituire per infortunio al termine del primo tempo: "Non penso che la Roma abbia segnato perché Rovella non era al 100% - ha detto il tecnico della Lazio, battuta nel derby -, era doveroso aspettare anche per la disponibilità che ha dato. Il suo sembrava un problema piccolo al tendine che non interessa il muscolo. I giocatori sono dispiaciuti? Sì, ma non vorrei che lo fossero solo per il gruppo o loro stessi".

15:44

Sarri salva qualcosa dopo il derby: "Aspetti positivi su cui insistere"

In conferenza stampa Maurizio Sarri prosegue la sua analisi del derby perso dalla Lazio contro la Roma: "Noi siamo riusciti a tenere la partita in equilibrio con tutti gli episodi sfavorevoli". Gli chiedono poi se sente sua questa squadra in cui non ha potuto scegliere i giocatori per via del blocco del mercato: "Ci sono degli aspetti miei che la squadra sta prendendo, qualcosa di quello che vogliamo fare lo stanno facendo. Da questo punto di vista un'evoluzione positiva c'è, in 4 partite abbiamo preso 4 gol e su azione concediamo poco. Io vedo degli aspetti su cui insistere".

15:39

Il 'Comandante' non si dà pace: "Spero faccia male anche ai calciatori"

Sarri non si dà pace per la sconfitta della sua Lazio nel derby contro la Roma: "Le ripercussioni sono evidenti e sono materiali - ha detto il 'Comandante' biancoceleste in conferenza stampa -. Perdere un derby così mi fa male, pensi che hai deluso un popolo, a me fa male, spero faccia male anche ai giocatori".

15:37

Sarri striglia la Lazio: "Anarchia e superficialità, così..."

Maurizio Sarri striglia la sua Lazio in avvio di conferenza stampa dopo il ko nel derby contro la Roma, segnato da un erroraccio di Nuno Tavares e dalle espulsioni di Belahyane e Guendouzi (per il francese rosso per proteste dopo il triplice fischio): "La squadra perde le partite per episodi, tipo il calcio d'angolo a Sassuolo quando si sono scambiati le posizioni a zona con la palla in movimento, una follia. Non contenti ci mettiamo due espulsioni: il limite mi pare evidente. Anarchia e superficialità, diventa difficile così".

15:33

Zaccagni deluso: "Peccato, ci è mancato solo il gol"

Con Maurizio Sarri spostatosi in sala stampa per la conferenza, ai microfoni di 'Dazn' si è presentato anche Mattia Zaccagni: "Peccato perché abbiamo avuto diverse occasioni per pareggiare, purtroppo ci è mancato solo il gol - ha detto il capitano della Lazio dopo il ko nel derby contro la Roma -. Se sono preoccupato? Aver raccolto solo tre punti in quattro partite pesa un po', ma ora è il momento di ricompattarci e andare avanti ripartendo già contro il Genoa dall'atteggiamento avuto dopo essere rimasti in dieci".

15:24

Sarri su Castellanos: "È entrato bene, la panchina..."

Sarri sempre ai microfoni di 'Dazn' spiega l'esclusione iniziale di Castellanos: "Dia l'avevo visto bene in allenamento e mi è piaciuto, ma la panchina ha fatto bene anche al Taty che poi è entrato bello convinto. Cosa provo? La solita inca**atura anche se è una sconfitta diversa da quella per 3-0 subìta in passato. Peccato perché abbiamo avuto solo un piccolo sbandamento sul loro gol e nei dieci minuti successivi, anche perché Rovella era in difficoltà ma avevamo già sostituito Dele-Bashiru e gli abbiamo chiesto di stringere i denti per non utilizzare un altro slot".

15:19

Sarri a 'Dazn': "Perso per un erroraccio tecnico e di superficialità"

Maurizio Sarri si presenta ai microfoni di 'Dazn': "Abbiamo avuto quattro cinque occasioni abbastanza nitide per pareggiare e già nel primo tempo potevamo passare in vantaggio - ha detto il tecnico della Lazio dopo il ko nel derby conbtro la Roma -. Abbiamo perso in brutto modo e per un erroraccio, dovremo vedere se un errore tecnico o di superficialità o forse entrambe le cose a vederlo così al volo. Peccato, perché abbiamo fatto una buona partita: mi dispiace per la nostra gente e anche un po' per la squadra, che non meritava di perdere".

15:14

"Confronto nello spogliatoio tra Sarri e la Lazio"

Maurizio Sarri è atteso ai microfoni di 'Dazn', il cui inviato ha spiegato che il tecnico biancoceleste è "ancora all'interno dello spogliatoio per confrontarsi con la squadra".

15:11

Bonifiche pre-derby, trovate mazze e aste con viti e lame

Durante le bonifiche pre-derby Lazio-Roma allo stadio Olimpico, la polizia ha sequestrato in piazza Mancini, aste in plastica munite di viti e lame e mazze di legno. Il dispositivo di sicurezza è iniziato prima dell'alba, alle 4, quando "un copioso schieramento di contingenti della Forza pubblica" ha sigillato le aree rispettivamente riservate alla tifoseria della Roma e della Lazio. Già dall'alba gruppi di supporter di entrambe le squadre hanno iniziato a popolare l'area di rispetto dell'impianto sportivo, monitorati dalle Forze di polizia. Nel corso delle ore, come di consueto, sono state effettuate bonifiche in tutte le zone vicine allo stadio Olimpico, con particolare attenzione ai giardini prossimi ai luoghi di ritrovo dei tifosi delle due squadre capitoline e nelle zona di piazza Mancini sono stati trovati le mazze e le aste.

15:03

I biancocelesti di Sarri fischiati dopo il ko nel derby

La Lazio perde il derby contro la Roma mettendo a referto la terza sconfitta in 4 partite di campionato disputate. A fine match la squadra, nonostante la sconfitta, è andata sotto la Curva Nord con Marusic e Zaccagni in testa, ma dal settore occupato dal tifo biancoceleste è arrivato qualche fischio per una prova non sufficiente a portare a casa punti. Un breve dialogo tra calciatori e tifoseria e niente magliette scambiate con i calciatori che sono rientrati negli spogliatoi delusi per la sconfitta e con i fischi dei propri tifosi.

15:00

Lazio-Roma, spettacolari le coreografie delle curve

Spettacolari le coreografie esibite dai tifosi della Lazio e della Roma prima del derby, poi vinto dai giallorossi con un gol di Lorenzo Pellegrini.

14:55

Attesa per le dichiarazioni di Sarri dopo il derby

Attesa per le dichiarazioni del tecnico laziale Maurizio Sarri dopo il derby perso dai suoi biancocelesti contro la Roma.

Stadio Olimpico, Roma