Luca Pellegrini, la rabbia dopo il derby: "Ci rode il c**o, speriamo che..."

"Parlo in maniera onestissima, senza filtri: ci rode il c... ". Queste le parole dure e spontanee di Luca Pellegrini dopo la sconfitta nel derby contro la Roma . Ai microfoni di Sportitalia il terzino biancoceleste non si nasconde e anzi parla già delle prossime gare, per riscattarsi dopo una sconfitta dolorosa davanti ai propri tifosi.

Rabbia Pellegrini: "Spero che questo rodimento di c**o..."

"Questo rodimento di c**o che abbiamo adesso per noi deve essere benzina - le parole di Pellegrini -. Da una parte è meglio che ci rode per un po' più di tempo, dobbiamo capire se ci piace o meno. A me personalmente no, credo che ai compagni nemmeno. Quindi questo fastidio qua dobbiamo usarlo bene. Non dobbiamo ritrovarci in una situazione dove si può ripresentare. Abbiamo tempo per lavorare in settimana, dobbiamo farlo a 200 all'ora, con gli atteggiamenti giusti e la mentalità giusta".