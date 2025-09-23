Sarri nei guai, la Lazio ha un problema spaventoso a centrocampo: l'idea che coinvolge Gila

Il centrocampo a uno forse esiste nel Fantacalcio, ma almeno due per giocare a calcio servono. Sarri è rimasto con Cataldi, tutti gli altri centrocampisti non potranno essere utilizzati a Marassi, nel posticipo di lunedì. Immaginate cosa possa significare per un metodico come il Comandante inventare ruoli o improvvisare. Per la Lazio dovrà fare questo e altro, come dice una bella e sorridente ragazza nello spot televisivo con Fiorello. Il conto dell’emergenza provocata dal derby è presto fatto. Guendouzi e Belahyane squalificati. Oggi Dele-Bashiru verrà sottoposto a una risonanza per stabilire l’entità del probabile stiramento. Mancherà Rovella: nelle prossime ore deciderà se operarsi subito o se procedere con la terapia conservativa, che non sarebbe di cinque o sei giorni. Vecino, fermo dal 10 agosto, rientra in settimana, ma non gioca da troppo tempo: il suo recupero era programmato per Lazio-Torino del 4 ottobre. Per Basic, fuori-rosa, si valuta l’ipotesi reintegro.

Il modulo della Lazio in emergenza

Inevitabile arrangiarsi. Pinelli e Farcomeni, i due centrocampisti della Primavera convocati per fare numero nel derby, non sono pronti e non possono essere mandati allo sbaraglio. Resteranno, è presumibile, nel gruppo della prima squadra per lavorare in settimana, ma non entreranno dal primo minuto con il Genoa. Sarri, già in conferenza stampa all’Olimpico, ha parlato di due centrocampisti. Uno è Cataldi, l’altro dovrà battezzarlo e farsi il segno della croce, persino con poca convinzione. Partiamo dal modulo. Si va verso il 4-4-2, declinato 4-4-1-1 se utilizzerà Pedro a ridosso di Castellanos per legare i reparti e aggiungere un minimo di geometria, altrimenti doppio centravanti con Taty e Dia (o Noslin). Ma il dubbio vero è un altro: chi accanto a Cataldi? La risposta è una, considerando il ritardo di Vecino (si verificherà l’ipotesi di un impiego nell’ultima mezz’ora) e di Patric, mediano ai tempi del Barcellona B, fermo da sei mesi tra intervento al malleolo e noie muscolari.

Gila la soluzione in mediana

Non resta altra possibilità al di fuori di Mario Gila, difensore, già utilizzato così da Baroni a Braga, ultima partita del girone di Europa League. La Lazio era qualificata, lo spagnolo non andò bene ma faceva coppia con Dele-Bashiru. A Marassi, invece, si appoggerebbe a un organizzatore di gioco come Cataldi. Provstgaard e Romagnoli dietro. L’altra soluzione porta a Basic se verrà reintegrato: giocava in un centrocampo a due in Ligue 1 con il Bordeaux prima che Tare se ne invaghisse. Fabiani e Sarri lo consideravano una carta di scorta per le possibili convo cazioni di Dele-Bashiru e Belahyane a dicembre in Coppa d’Africa, ma c’è il problema degli slot. In ogni caso, è stata una decisione saggia tenere il croato piuttosto che pagargli lo stipendio in prestito. Un 4-4-2 conservativo potrebbe obbligare Sarri ad avanzare Marusic da ala destra per non sbilanciare troppo la Lazio: altro precedente con Baroni l’ultima volta con il Genoa. Oggi gli esami di Rovella e Dele-Bashiru chiariranno quanto durerà l’emergenza. Sarri, dopo Marassi, dovrà studiare nuove soluzioni per il 4-3-3 e la casella dell’interno sinistro. Occhio a Tavares, anarchico in fase difensiva, una furia quando attacca. Mau storcerà il naso, il portoghese non è ordinato, ma sa inserirsi e nel ruolo di “invasore” potrebbe avere un senso. A due non può giocare, a tre forse sì. Va ricordato il precedente storico di Senad Lulic, un eroe della Lazio. Un maestro come Reja lo inventò mezzala sinistra nel 4-3-1- 2 di Klose e Cissè. Un calcio più ruspante, ma efficace.