Nuno Tavares e Zaccagni, il chiarimento: la Lazio pronta a ricompattarsi

ROMA - Strategia della distensione per non esasperare il derby perso, la tensione nervosa che si è scatenata, il caso Tavares scoppiato in corsa. Sulla Lazio, già in difficoltà, non può abbattersi anche una tempesta emotiva. Ecco perché Sarri ha già concesso due giorni di riposo, scadranno oggi, e ha fissato la ripresa domani. Si ripartirà da Tavares e dalla sua sbandata (il dribbling folle tentato su Rensch), dalle reazioni furenti dei compagni. Zaccagni l’aveva rimproverato subito con toni sprezzanti: "Ma che fai?", edulcorando la frase. Nuno l’aveva mandato a quel paese. Nei video si vedono Romagnoli e Gila parlare con il portoghese, gli indicano Provedel, gli rimproverano di non aver scaricato il pallone sul portiere per eludere l’assalto di Rensch, gli era saltato addosso. Lo stesso Provedel, rialzatosi dopo il gol preso, ha addebitato a Tavares la stessa colpa. Nuno si è stizzito con tutti, non s’è più ripreso. Poco dopo l’harakiri ha continuato a commettere incertezze. Al di là degli errori in tanti s’aspettavano un atteggiamento diverso, una reazione d’orgoglio. Il caso si è protratto negli spogliatoi. C’è stato un primo confronto di squadra, intervallato dalle istruzioni tecniche di Sarri e dai cambi ordinati. Fuori Tavares, dentro Pellegrini. Fuori Rovella, dentro Cataldi. Qui il caso Tavares diventa mistero: il portoghese non si è visto in panchina. E’ andato via. C’è chi racconta che ha lasciato l’Olimpico, chi pensa che abbia raggiunto i familiari in Tribuna, chi ne assicura la presenza a fine partita nello spogliatoio. Dalla società informano che non ci sarà nessun provvedimento disciplinare, niente multa. Un segnale a Tavares potrebbe darlo Sarri lasciandolo in panchina lunedì a Genova. Una scelta tecnica che può favorire Pellegrini, più incline agli automatismi sarriani, ma anche una lezione da tenere a mente per il portoghese.