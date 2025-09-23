Guendouzi è stato squalificato per due giornate "per avere, al termine della gara (Lazio-Roma), rivolto espressioni insultanti al direttore di gara". Una giornata di stop per Belahyane, espulso all'86' per fallo su Koné.
Quarta giornata Serie A, le decisioni del giudice sportivo: squalificato anche Vieira
Alle sanzioni comminate a Guendouzi e Belahyane si aggiungono una giornata di squalifica e quindicimila euro di ammenda per Patrick Vieira, allenatore del Genoa: "per avere, al 54° del secondo tempo, rivolto una critica irrispettosa agli Ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, rivolgeva un'espressione irriguardosa al Quarto Ufficiale; infrazione rilevata da una Assistente e dal Quarto Ufficiale".
Un turno di stop per il direttore sportivo Sean Sogliano dell'Hellas Verona: "per essere, al 46° del primo tempo, uscito dall'area
tecnica per discutere con l'allenatore della squadra avversaria".
Serie A, le ammende ai club dopo le gare della quarta giornata
Sanzionati con ammende di vario importo vari club. Nel dettaglio e in ordine decrescente di sanzione:
- "Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro petardi, numerosi fumogeni e sei bottigliette di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".
- "Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 51° del secondo tempo, lanciato un fumogeno in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato due petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- "Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LECCE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quatto minuti l'inizio del primo tempo".
- "Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. UDINESE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ritardato l'inizio del primo tempo di circa due minuti poiché alcuni giocatori dovevano rendere conforme il proprio equipaggiamento; per avere, inoltre ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l'inizio del secondo tempo".
- "Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. CAGLIARI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l'inizio del secondo tempo".
- "Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al 5° del primo tempo, intonato cori insultanti nei confronti della tifoseria della squadra avversaria".
- "Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ritardato l'inizio del primo tempo di circa due minuti poiché alcuni giocatori dovevano rendere conforme il proprio equipaggiamento".
- "Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato piccoli oggetti cilindrici di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".