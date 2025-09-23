Guendouzi è stato squalificato per due giornate "per avere, al termine della gara (Lazio-Roma), rivolto espressioni insultanti al direttore di gara". Una giornata di stop per Belahyane , espulso all'86' per fallo su Koné .

Quarta giornata Serie A, le decisioni del giudice sportivo: squalificato anche Vieira

Alle sanzioni comminate a Guendouzi e Belahyane si aggiungono una giornata di squalifica e quindicimila euro di ammenda per Patrick Vieira, allenatore del Genoa: "per avere, al 54° del secondo tempo, rivolto una critica irrispettosa agli Ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, rivolgeva un'espressione irriguardosa al Quarto Ufficiale; infrazione rilevata da una Assistente e dal Quarto Ufficiale".

Un turno di stop per il direttore sportivo Sean Sogliano dell'Hellas Verona: "per essere, al 46° del primo tempo, uscito dall'area

tecnica per discutere con l'allenatore della squadra avversaria".

Serie A, le ammende ai club dopo le gare della quarta giornata

Sanzionati con ammende di vario importo vari club. Nel dettaglio e in ordine decrescente di sanzione: