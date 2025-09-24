Lotito al lavoro per ottenere lo sblocco totale del mercato: Lazio, sarà rivoluzione

ROMA - Il peso del bilancio al 30 giugno 2025, il sesto chiuso in passivo negli ultimi sette esercizi , si sente più degli altri: 17,1 milioni di perdita, meno 16,83 milioni di patrimonio netto e indebitamento finanziario netto da -66,30 milioni. Le voci preoccupanti. Lotito , dopo l’utile record (38,5 milioni) del 30 giugno 2024, un anno e passa dopo è chiamato ad attivare un piano economico-finanziario e un piano di mercato per rilanciare la Lazio . Due piani slegati, ma connessi. Fronte tecnico: il presidente proverà a ricostruire la squadra da gennaio, sviluppando una parte del mercato mancato in estate. Deve dare man forte Sarri e nel contempo garantire al club nuovi talenti per il futuro, da aggiungere a quelli in rosa: un patrimonio che produca risultati, nuovi incassi e magari plusvalenze. Lo stesso Sarri di recente è stato chiaro: "Se riusciremo a far crescere 7-8 giocatori ne serviranno 3 di qualità in estate, altrimenti sarà dura".

Lazio, i ricavi

Lotito sta lavorando affinché cada il blocco che rischia di limitare le operazioni di gennaio a saldo zero: un’entrata per ogni uscita, alle stesse cifre. E’ rimasto un solo indice da rispettare dei tre bloccati in estate, è legato al costo del lavoro allargato. Lotito deve rientrare nella soglia dell’80% tra spese e ricavi. Non è riuscito a piazzare gli esuberi, tutti rimasti a Formello. Al tesoretto garantito dalle cessioni di Tchaouna e Casale, circa 7 milioni di incasso previsto come prima tranche e un risparmio di ingaggi da circa 2,5 milioni, punta ad aggiungere entrate diversificate: un nuovo sponsor e/o alcuni crediti che sarebbero esigibili. Ogni mossa sarà al vaglio della Covisoc, rimasta in carica nonostante l’istituzione di un’agenzia governativa, la Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario. L’insediamento, fissato per metà settembre, non è avvenuto. Si parla di uno slittamento al primo ottobre, ma non è detto. C’è un punto critico su cui la Figc batte, contesta il fatto che i costi siano a suo carico. E’ stallo.

Cosa può succedere

Ad oggi resta la Covisoc a dover fotografare i conti della Lazio alla scadenza del 30 settembre. Il termine di deposito dei dati per la società però è fissato un mese dopo. Dopo il deposito, l’organismo di controllo dovrà emettere il verdetto: mercato semiaperto o aperto. Questo si saprà a fine novembre. Lotito e il diesse Fabiani, con Sarri che aspetta di essere in primo piano, hanno iniziato a valutare il piano di intervento. I dati dell’ultimo bilancio non consentono grandi spese a gennaio, ma neppure bloccano le operazioni. Alla riapertura servirà almeno una mezzala sinistra, se non due centrocampisti vista l’emergenza attuale, in più un’ala destra se Cancellieri sarà ceduto in prestito. Anche un vice Provedel se Mandas sarà sacrificato per incassare soldi da reinvestire. Le strade da seguire possono essere due. 1) La vendita di Mandas e di Gigot (fermo per infortunio) oltre la cessione di Cancellieri (presumibilmente in prestito) per finanziare nuovi colpi. 2) L’acquisto di giocatori in prestito con diritto o obbligo di riscatto. A gennaio scorso la Lazio ha investito su Provstgaard e Belahyane, giovani di 22 e 21 anni. Quest’anno c’è Sarri in panchina, ha bisogno di giovani pronti e di prospettiva. Aveva una lista di baby d’oro tra gli 8 e i 15 milioni. In estate il club aveva pensato a Fabbian, che il Bologna valutava 15 milioni. Cifre alte.

La soglia da rispettare

La Lazio da gennaio dovrà operare con l’obiettivo di rispettare la soglia del 70% di settembre 2026, non più dell’80%, tra costi e ricavi. Deve muoversi per rinforzare la squadra e tenere i conti in equilibrio. In aiuto arrivano le scadenze, tra il 2026 e il 2027 ci saranno 17 giocatori in uscita. I primi sono Pedro, Vecino, Marusic e Hysaj. Tra esuberi e scadenze 2026, la Lazio a giugno conta di risparmiare una ventina di milioni. A gennaio caccia ai centrocampisti, in estate ai terzini: sono cinque in rosa con Lazzari (2027), Pellegrini e Tavares. Sarà rivoluzione.