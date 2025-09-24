Lazio, da Gigot a Rovella e Dele-Bashiru: il punto sugli infortunati

Riabilitazione per Rovella, lesione per Dele-Bashiru

Rimasto in campo fino all'intervallo contro la Roma, nonostante l'infortunio e per non privare la squadra di uno slot, Rovella ha destato le maggiori preoccupazioni in casa Lazio, soprattutto perché nei giorni scorsi era diventata plausibile anche l'opzione operazione per risolvere i problemi pubalgici che il centrocampista biancoceleste si trascina dietro da tempo e che sembravano ormai risolti, prima della ricaduta durante il ritiro con la Nazionale. Il comunicato del club biancoceleste, però, allontana almento per il momento l'ipotesi di un intervento chirurgico, chiarendo che il giocatore "è alle prese con una sindrome retto-adduttoria ed ha già iniziato il percorso riabilitativo".

Confermate invece le prime impressioni sull'infortunio riportato da Dele-Bashiru dopo pochi minuti. Il nigeriano "ha riportato una lesione muscolare a carico del bicipite femorale destro".

Riatletizzazione per Lazzari e Vecino, post-operatorio per Gigot

Per quanto riguarda Lazzari, reduce da un infortunio muscolare al polpaccio, e Vecino, clinicamente guarito ma ancora non completamente recuperato, entrambi "stanno continuando i rispettivi protocolli di riatletizzazione". Gigot, invece, "prosegue il percorso di riabilitazione post-intervento".