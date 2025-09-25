Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Gila, il jolly della Lazio: mediano o esterno, Sarri ci punta

Il difensore spagnolo tra i giocatori più duttili tra tutti i biancocelesti: il tecnico, in emergenza, pensa a lui
Gila, il jolly della Lazio: mediano o esterno, Sarri ci punta© Getty Images
Marco Ercole
3 min
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

Gila si fa in quattro per la Lazio, pronto per mostrare l'ennesima prospettiva da cui ammirare le sue qualità. In un momento in cui il centrocampo biancoceleste è ridotto all’osso, con Cataldi unica certezza e tutti gli altri compagni di reparto indisponibili tra infortuni e squalifiche, lo spagnolo si prepara per trasformarsi ancora una volta in uomo per tutte le stagioni e per tutti i ruoli. Difensore centrale puro, ma con un bagaglio di esperienze che lo rendono adattabile, Mario si tiene caldo per vestire i panni del mediano pur di dare equilibrio e respiro a una squadra che lunedì a Marassi contro il Genoa dovrà inventarsi qualcosa.

La duttilità di Gila e il piano di Sarri

Lo spagnolo, aspettando le decisioni di Sarri, resta la carta a sorpresa. Già l’anno scorso con Baroni aveva avuto un piccolo assaggio da mediano, quando a Braga, in emergenza totale, fu impiegato davanti alla difesa. Non brillò, ma mostrò comunque senso tattico, spirito di adattamento e disciplina, caratteristiche che oggi, in una Lazio a corto di risorse, potrebbero fare la differenza. La sua duttilità non è una novità. Con Igor Tudor, nel periodo di transizione, ha giocato da centrale di sinistra in una linea difensiva elastica, con compiti da terzino in fase di possesso e da centrale quando c'era da difendere. All’occorrenza è stato anche provato sul lato opposto, a destra, coprendo il buco lasciato da infortuni e squalifiche. Il suo percorso biancoceleste racconta una crescita costante. Arrivato in silenzio dal Real Madrid Castilla, ha saputo ritagliarsi spazio con pazienza, conquistando minuti e fiducia, sfruttando le occasioni che gli sono state concesse. Ha costruito un credito importante all’interno dello spogliatoio, accettando ogni decisione e qualsiasi ruolo pur di mettersi a disposizione della squadra. Il Genoa potrebbe essere la nuova prova del nove di questa duttilità. Affidarsi a Gila in un ruolo non suo significa probabilmente perdere qualcosa in termini di qualità offensiva, ma guadagnare in equilibrio e in copertura. L’ex Real, del resto, ha piedi educati e un buon senso della posizione, che lo rendono affidabile anche in una zona di campo più avanzata. Non sarà un regista, certo, ma potrà dare ordine, aggredire gli spazi e proteggere la difesa. Per lui si prospetta dunque un’altra metamorfosi. Da centrale a terzino, da jolly difensivo a mediano improvvisato: la sua carriera in biancoceleste è un manuale di adattamento. Sarri lo stima per il suo spirito di sacrificio e per la capacità di farsi trovare pronto quando serve. E non è escluso che a Marassi possa affidarsi a lui in mediana anche dal primo minuto. Ci sarà da stringere i denti, i problemi a centrocampo non lasciano alternative. Ma certi momenti di difficoltà a volte nascondono delle opportunità. E Gila lo sa bene. È proprio per via di un'emergenza in difesa che venne mandato in campo per la prima volta da Sarri. Da quel momento non è più uscito. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

Da non perdere

Lazio, il punto sugli infortunatiLa frase di Gasperini a Sarri prima di Lazio-Roma