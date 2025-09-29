Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
La Lazio omaggia Furio Focolari, il messaggio di cordoglio

I biancocelesti in campo al Ferraris contro il Genoa: "Giocheremo per ricordarti cercando di fare bene"
1 min
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

Nel giorno di Genoa-Lazio, gara valida per la quinta giornata di Serie A, il club biancoceleste ha voluto ricordare Furio Focolari, scomparso all'età di 78 anni ieri, lunedì 28 settembre.

Focolari nel cuore, il messaggio della Lazio: "Oggi giocheremo per ricordarti"

"Ciao Furio, ci siamo detti tante cose, in alcuni momenti ci siamo anche sostenuti, ci siamo amati e scontrati, ma alla fine ci volevamo sempre bene. Oggi giocheremo per ricordarti, cercando di fare bene per te e per tutta la gente laziale che, come te, sa criticare e vivere con noi lo stesso rapporto di amore e confronto. Siamo così: gioie e dolori. In fondo questa è la nostra natura più profonda. Ciao Furio, riposa in pace. La tua Lazio".

