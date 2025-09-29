Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Lazio, assist da infortunato per Marusic: si accascia e chiede il cambio

L'esterno dei biancocelesti si butta a terra dopo il traversone vincente per Castellanos che ha portato al raddoppio contro il Genoa: le condizioni
Lazio, assist da infortunato per Marusic: si accascia e chiede il cambio
1 min
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

Nuove brutte notizie per Maurizio Sarri: con la squadra già fortemente rimaneggiata, si è infortunato anche Adam Marusic. L'esterno dei biancocelesti è stato assoluto protagonista del secondo gol della Lazio nella sfida a Marassi contro il Genoa. Assist al bacio con un traversone teso rasoterra in area per Castellanos. Ma appena il pallone parte dal piede, il montenegrino si accascia a terra e neanche riesce a festeggiare la rete del raddoppio.

Marusic si accascia a terra dopo l'assist: nuovo infortunio per la Lazio

Sono i suoi compagni ad andare subito a sincerarsi delle sue condizioni. In primis Castellanos, che chiama subito il cambio dopo aper parlato brevemente con Marusic, poi Cataldi, frustrato per l'ennessimo infortunio, e Dia. La partita si è messa bene per Sarri che però ha dovuto fare una sostituzione forzata già nel primo tempo: al posto di Marusic è entrato Hysaj. Nelle prossime ore, l'esterno della Lazio si sottoporrà agli esami del caso per capire le condizioni e l'entità dell'infortunio.

