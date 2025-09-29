Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Lazio, Sarri: "Andare via sarebbe stato un tradimento. Passata una settimana difficile". Rivivi la diretta

Il commento dell'allenatore dei biancocelesti dopo il match del Ferraris
6 min
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra
Aggiorna
La Lazio alza subito la testa dopo la sconfitta nel derby. La squadra di Maurizio Sarri porta a casa tre punti dal Ferraris battendo 3-0 il Genoa grazie ai gol di Cancellieri (4'), Castellanos (30') e Zaccagni (63'): rileggi le dichiarazioni post-partita dell'allenatore dei biancocelesti su Corrieredellosport.it.

23:31

Il punto sull'infermeria

Sarri in conferenza "Marusic sembra sia un risentimento su una vecchia cicatrice. In questo momento non lo sappiamo. Per Pellegrini è una piccola distorsione ma anche lì bisogna valutare. Vecino inizia a fare piccole parti di allenamento con il gruppo ma non era ancora pronto per scendere in campo. Penso sia più probabile dopo la sosta".

23:20

Sarri: "Castellanos nuovo Luis Alberto? Vi spiego"

Sarri in conferenza: "Castellanos nuovo Luis Alberto? Sono più contento se fa gol e lui ne può fare tanti. E' un giocatore che a livello realizzativo può crescere. Stasera era una partita preparata per tirarlo fuori e far aprire gli spazi agli attaccanti esterni. E lui facendo così ha qualità per mandare in porta i compagni. E' un giocatore forte di testa, forte in acrobazie e va alla conclusione con entrambi i piedi".

23:16

Le dichiarazioni di Sarri su Dele-Bashiru

Sarri a Dazn: "Dele-Bashiru? Abbiamo fatto questa scelta perché aveva la prognosi più lunga. Quando sarà guarito cercheremo di rimetterlo dentro. Non è una scelta tecnica. Il reintegro di Basic era dovuto perché eravamo rimasti senza centrocampisti. Era fuori lista, ma assolutamente non fuori rosa".

23:15

Il commento di Sarri su Cancellieri

Sarri a Dazn: "Cancellieri ha qualità che finora ha espresso solo in parte. Ha un buon piede quando va alla conclusione e una grande gamba quando va in accelerazione. Deve migliorare in qualche scelta negli ulitmi 20 metri, ma la evoluzione che ho visto è molto positiva, sia dal punto di vista calcistico che personale. Lo vedo molto maturato".

23:13

Le parole di Sarri sul modulo

Sarri a Dazn: "Se la squadra gioca con questa determinazione, il modulo torna in secondo piano. Il 4-2-3-1 è una soluzione che abbiamo adottato spesso anche nei finali di partita".

23:12

Sarri: "Vi spiego le scelte di formazione"

Sarri a Dazn: "Le scelte di oggi sono state fatte perché giocavano con attaccante in più, Cancellieri e Pellegrini in particolare ci hanno dato più equilibrio".

23:09

Sarri: "Bravi i ragazzi a reagire dopo il derby"

Sarri a Dazn: "Il derby l'abbiamo perso, ma abbiamo fatto una buona partita. C'era consapevolezza che continuando su quella strada si poteva fare qualcosa di positivo. La reazione dopo il derby dei giocatori è stata migliore della mia, io ero abbattuto e arrabbiato, loro hanno accumulato voglia di riscatto. Bravi perché hanno fatto quello che gli chiedevo ma che facevo fatica a fare, ovvero non essere pessimisti o ottimisti, ma realisti".

23:07

Sarri: "Derby perso? Per me è dura"

Sarri a Sky: "Derby perso? Non dipende dalla carica che rivesti nel clun, ma con il rapporto che senti con il popolo della Lazio. Per me è dura, non so gli altri. Io ho fatto una settimana difficile".

23:04

Le parole di Sarri su Basic

Sarri a Sky: "Basic? Con lui ci hi parlato chiaro il 31 agosto. Rimaneva momentaneamente fuori lista, ma lo consideravo in rosa perché c'era l'opportunità di cambiare la lista. Si è sempre allenato con noi con grande impegno, poi quello che gli ho detto si è avverato. Mi ha fattoi piacere la risposta, per lui non era di certo una serata semplice, ma la risposta è stata seria".

23:02

Sarri: "Non volevo tradire la Lazio"

Sarri a Sky: "Io avrei accettato di tornare alla Lazio in altre condizioni, poi sono venute fuori queste e vanno bene lo stesso. La scelta era stata fatta e mi sembrava un tradimento tirarmi indietro davanti alle difficoltà, soprattutto nei confronti dei tifosi. Anche stasera erano numeri e insieme a noi, si sono fatti sentire per tutta la sera. Le corde da toccare era che avevamo perso un derby in maniera discutibile e che la nostra classifica andava risollevata molto velocemente"

23:00

Sarri: "Se si gioca con queata convinzione..."

Sarri a Sky: "Nuova Lazio? Se si gioca con questa convinzione, si può giocare due, tre o quattro punto. Non penso che la variabile sia quella, fa piacere che in una settimana piena di difficoltà i risultati abbiano fatto la prestazione. La vittoria è legittima, forse il risultato è un po' ampio".

22:51

Serie A, la classifica aggiornata dopo Genoa-Lazio: cosa cambia

La squadra di Sarri vince a Marassi contro i rossoblù: la nuova graduatoria al termine della quinta giornata di campionato, GUARDA QUI!

22:37

A breve le dichiarazioni di Sarri dopo Genoa-Lazio

Tra poco tutte le parole di Sarri dopo la partita tra Genoa e Lazio.

Genova - Stadio Luigi Ferraris

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

Da non perdere

Lazio, assist da infortunato per MarusicSerie A, la classifica