Sarri in conferenza "Marusic sembra sia un risentimento su una vecchia cicatrice. In questo momento non lo sappiamo. Per Pellegrini è una piccola distorsione ma anche lì bisogna valutare. Vecino inizia a fare piccole parti di allenamento con il gruppo ma non era ancora pronto per scendere in campo. Penso sia più probabile dopo la sosta".

Sarri: "Castellanos nuovo Luis Alberto? Vi spiego"

Sarri in conferenza: "Castellanos nuovo Luis Alberto? Sono più contento se fa gol e lui ne può fare tanti. E' un giocatore che a livello realizzativo può crescere. Stasera era una partita preparata per tirarlo fuori e far aprire gli spazi agli attaccanti esterni. E lui facendo così ha qualità per mandare in porta i compagni. E' un giocatore forte di testa, forte in acrobazie e va alla conclusione con entrambi i piedi".

Le dichiarazioni di Sarri su Dele-Bashiru

Sarri a Dazn: "Dele-Bashiru? Abbiamo fatto questa scelta perché aveva la prognosi più lunga. Quando sarà guarito cercheremo di rimetterlo dentro. Non è una scelta tecnica. Il reintegro di Basic era dovuto perché eravamo rimasti senza centrocampisti. Era fuori lista, ma assolutamente non fuori rosa".

Il commento di Sarri su Cancellieri

Sarri a Dazn: "Cancellieri ha qualità che finora ha espresso solo in parte. Ha un buon piede quando va alla conclusione e una grande gamba quando va in accelerazione. Deve migliorare in qualche scelta negli ulitmi 20 metri, ma la evoluzione che ho visto è molto positiva, sia dal punto di vista calcistico che personale. Lo vedo molto maturato".

Le parole di Sarri sul modulo

Sarri a Dazn: "Se la squadra gioca con questa determinazione, il modulo torna in secondo piano. Il 4-2-3-1 è una soluzione che abbiamo adottato spesso anche nei finali di partita".

Sarri: "Vi spiego le scelte di formazione"

Sarri a Dazn: "Le scelte di oggi sono state fatte perché giocavano con attaccante in più, Cancellieri e Pellegrini in particolare ci hanno dato più equilibrio".

Sarri: "Bravi i ragazzi a reagire dopo il derby"

Sarri a Dazn: "Il derby l'abbiamo perso, ma abbiamo fatto una buona partita. C'era consapevolezza che continuando su quella strada si poteva fare qualcosa di positivo. La reazione dopo il derby dei giocatori è stata migliore della mia, io ero abbattuto e arrabbiato, loro hanno accumulato voglia di riscatto. Bravi perché hanno fatto quello che gli chiedevo ma che facevo fatica a fare, ovvero non essere pessimisti o ottimisti, ma realisti".

Sarri: "Derby perso? Per me è dura"

Sarri a Sky: "Derby perso? Non dipende dalla carica che rivesti nel clun, ma con il rapporto che senti con il popolo della Lazio. Per me è dura, non so gli altri. Io ho fatto una settimana difficile".

Le parole di Sarri su Basic

Sarri a Sky: "Basic? Con lui ci hi parlato chiaro il 31 agosto. Rimaneva momentaneamente fuori lista, ma lo consideravo in rosa perché c'era l'opportunità di cambiare la lista. Si è sempre allenato con noi con grande impegno, poi quello che gli ho detto si è avverato. Mi ha fattoi piacere la risposta, per lui non era di certo una serata semplice, ma la risposta è stata seria".

Sarri: "Non volevo tradire la Lazio"

Sarri a Sky: "Io avrei accettato di tornare alla Lazio in altre condizioni, poi sono venute fuori queste e vanno bene lo stesso. La scelta era stata fatta e mi sembrava un tradimento tirarmi indietro davanti alle difficoltà, soprattutto nei confronti dei tifosi. Anche stasera erano numeri e insieme a noi, si sono fatti sentire per tutta la sera. Le corde da toccare era che avevamo perso un derby in maniera discutibile e che la nostra classifica andava risollevata molto velocemente"

Sarri: "Se si gioca con queata convinzione..."

Sarri a Sky: "Nuova Lazio? Se si gioca con questa convinzione, si può giocare due, tre o quattro punto. Non penso che la variabile sia quella, fa piacere che in una settimana piena di difficoltà i risultati abbiano fatto la prestazione. La vittoria è legittima, forse il risultato è un po' ampio".

