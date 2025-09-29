Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Cancellieri, arriva l'annuncio dopo il gol: "Non vedevo l'ora di segnare per un motivo..."

La prima rete in biancoceleste che spiana la strada alla squadra di Sarri, vale anche una dedica speciale per l'attaccante romano
1 min
Non poteva esserci momento migliore per segnare il primo gol con la maglia della Lazio e così, quasi fosse un segno del destino, Matteo Cancellieri si ritrova a festeggiarlo doppiamente, per un motivo speciale, intuibile dalla sua particolare esultanza.

Il bacio al pallone e l'annuncio: "Diventerò papà"

Dopo aver freddato Leali con un sinistro chirurgico, l'attaccante romano è andato a cercare il pallone, che aveva appena gonfiato la rete, per un'esultanza sentita e inequivocabilmente speciale. Come confermato infatti dallo stesso Cancellieri: "Non vedevo l'ora di fare gol per poter festeggire così, aspetto una bimba e sono veramente contento".

"Sapevamo cosa volevamo"

Riguardo la bella vittoria della Lazio a Marassi, la prima in trasferta per i biancocelesti in questo campionato, l'attaccante rivela: "Sapevamo di dover dimostrare qualcosa e così abbiamo attaccato la partia. Ci siamo preparati bene, sapevamo cosa volevamo".

Tutte le news di Lazio

