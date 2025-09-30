Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Funerali Furio Focolari, l'ultimo saluto: maglia della Lazio sulla bara, ecco chi c'era

Grande partecipazione nella chiesa Gran Madre di Dio a Ponte Milvio: uno striscione biancoceleste e la commozione dei presenti
Funerali Furio Focolari, l'ultimo saluto: maglia della Lazio sulla bara, ecco chi c'era
1 min
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

Oggi l'ultimo saluto a Furio Focolari. Il celebre giornalista sportivo, voce storica delle imprese di Alberto Tomba e grande tifoso della Lazio, è scomparso lunedì 28 settembre all'età di 78 anni. La Lazio lo ha ricordato prima della trasferta di Genova e la Curva Maestrelli ha voluto ricordarlo con uno striscione, "Furio: tutto il bene del mondo". Sulla bare del giornalista una maglia donata dalla Lazio con il numero 1. Grande partecipazione di colleghi, amici e personaggi del mondo dello sport nella chiesa Gran Madre di Dio a Ponte Milvio.

L'ultimo saluto a Furio Focolari

Dagli ex biancocelesti Piscedda e Nando Orsi fino a Matteo D'Amico, Gabriele Pulici e Massimo Maestrelli, figli dei campioni dello scudetto del 1974. Delegazioni anche dalla Rai e colleghi come Goria, Icardi, Volpi, Mattei, Mattioli e Bezzi. Tanti giornalisti presenti, tra cui Guido D'Ubaldo, presidente ODG Lazio e tutta la squadra di Radio Radio, di cui per tanto tempo ne è stato il direttore. In rappresentanza della Lazio, Emanuele Floridi, capo comunicazione, strategie e sviluppo, rientrato nella notte dopo la vittoria in trasferta contro il Genoa.

