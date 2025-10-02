Cataldi a -10 da Nesta: il traguardo speciale con la Lazio

ROMA - La chiusura del cerchio e di un anno sofferto, quello trascorso lontano dalla sua Lazio. Da cedere a basso costo, 12 mesi fa. Imprescindibile adesso, perno rimasto in piedi di un reparto finito in totale emergenza dopo il derby, tra infortuni e squalifiche evitabili. Cataldi troverà il bis contro il Torino, giocherà la seconda partita di fila da titolare, ci sarà tempo e modo per celebrare la 250esima presenza in maglia biancoceleste. Ha raggiunto la cifra tonda nella trasferta di Genova, schierato in tandem con Basic, reinserito in extremis nella lista per il campionato. Il croato non vedeva il campo da oltre un anno. Sabato Cataldi verrà premiato nel prepartita. Sarà un riconoscimento simbolico, proprio contro il Toro esordì il 15 gennaio 2015: la Lazio vinse 1-3 la trasferta di Coppa Italia, Danilo entrò nell'azione del raddoppio con un assist per Klose.
Cataldi ritrova Baroni
Di fronte, come tecnico avversario, ci sarà Baroni, allenatore con cui non ha collezionato nemmeno una presenza nella scorsa stagione. Cataldi rimase in panchina nelle prime 2 giornate contro Venezia e Udinese, poi a fine mercato venne ceduto alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto. L'addio di Palladino gli ha permesso di tornare a Roma come uno dei 2 "rinforzi" esterni a causa del mercato bloccato (l'altro è Cancellieri, di rientro dall'esperienza con il Parma). Cataldi era partito per Firenze nonostante non avesse mai immaginato la cessione, anche durante la conferenza di presentazione aveva ammesso di aver pagato le volontà altrui. Sarebbe rimasto per giocarsi il posto e sfruttare le chance concesse, dall'inizio o in corsa.
I meriti di Cataldi
A Marassi è tornato protagonista. Indispensabile per sopperire alle numerose assenze forzate. Cataldi, tra tutti i calciatori in campo, è stato quello ad aver corso di più in assoluto: in testa alla classifica con 11,405 km percorsi, sul podio seguono Dia (11,318 km) e Frendrup (10,901 km). Ha cercato di palleggiare e contrastare, è stato un moto perpetuo, ha trasmesso energia ai compagni dall'inizio alla fine. Non era semplice vista la preparazione condizionata dall'infermeria e dalla delusione per la sconfitta nel derby. Pensava e sperava di giocarlo, a sorpresa invece Sarri gli ha preferito Rovella, acciaccato contro la Roma come la settimana prima a Reggio Emilia. In entrambi i casi l'ex Monza è stato costretto a uscire per problemi fisici.
Cataldi "vede" Nesta
Contro il Torino Cataldi disputerà la 251esima partita con la Lazio: salirà a -10 da Alessandro Nesta, che al momento è il primo romano nella classifica delle presenze all-time in biancoceleste (si è fermato a 261). Vicino a lui potrebbe essere confermato Basic nonostante il ritorno di Belahyane dalla squalifica. Dipenderà anche dall'assetto, se si tornerà o meno al 4-3-3. Gli allenamenti riprenderanno nel pomeriggio, ieri la rosa ha riposato, domani effettuerà la rifinitura alle 16. Rovella è ancora alle prese con i fastidi pubici, Guendouzi deve scontare il secondo turno di stop, il recupero di Vecino salvo sorprese slitterà a dopo la sosta. Cataldi, a prescindere dal modulo, sarà di nuovo al centro della Lazio.
