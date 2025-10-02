Cataldi a -10 da Nesta: il traguardo speciale con la Lazio

I meriti di Cataldi

A Marassi è tornato protagonista. Indispensabile per sopperire alle numerose assenze forzate. Cataldi, tra tutti i calciatori in campo, è stato quello ad aver corso di più in assoluto: in testa alla classifica con 11,405 km percorsi, sul podio seguono Dia (11,318 km) e Frendrup (10,901 km). Ha cercato di palleggiare e contrastare, è stato un moto perpetuo, ha trasmesso energia ai compagni dall'inizio alla fine. Non era semplice vista la preparazione condizionata dall'infermeria e dalla delusione per la sconfitta nel derby. Pensava e sperava di giocarlo, a sorpresa invece Sarri gli ha preferito Rovella, acciaccato contro la Roma come la settimana prima a Reggio Emilia. In entrambi i casi l'ex Monza è stato costretto a uscire per problemi fisici.