Lazio-Torino, le scelte di Sarri tra infortuni e rientri: Basic di nuovo titolare

Un Belahyane in più. Marusic e Pellegrini fuori. L’emergenza è meno critica a centrocampo per il ritorno del mediano marocchino, ma è scoppiata sulle fasce. Marusic si è stirato: «Lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro». Dieci giorni di stop , proverà per Atalanta-Lazio alla ripresa. Pellegrini è dolorante , non riesce ad allenarsi: «Trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro, senza evidenza di lesioni». Nella nota diramata dalla Lazio non è stata riportata la distrazione al collaterale del ginocchio destro. Sarri ha ritrovato Lazzari , può utilizzarlo part-time. Lo convocherà per il Torino, andrà in panchina, ma ha pochi minuti di autonomia, è reduce da uno stiramento ad un polpaccio. Hysaj e Tavares sono gli unici terzini a pieno regime, toccherà a loro a destra e a sinistra. L’unico cambio sarà Lazzari. Patric o Gila sono adattabili da esterni o da mediani. A centrocampo toccherà di nuovo a Cataldi e Basic se Sarri confermerà il 4-4-2 di Genova, non ha alternative. Belahyane può essere il cambio in corsa, difficile pensare che si torni subito al 4-3-3.

Lazio-Torino, le scelte di Sarri

Hysaj, Gila, Romagnoli e Tavares in difesa. Cancellieri, Cataldi, Basic e Zaccagni a centrocampo. Dia e Taty davanti. La Lazio di Genova con due terzini nuovi. Sarri sfrutterà la sosta per recuperare Marusic e Pellegrini. In più Vecino, non ancora pronto. Salterà anche la convocazione per il Torino, la pausa varrà come deadline. Sarri lo aspetta da più di un mese, l’uruguaiano non ha dato il via libera: «Prosegue il protocollo di riatletizzazione», l’aggiornamento della Lazio. Lo stiramento è risolto, erano rimaste tracce di edema. Vecino non si sente tranquillo. Sarri a Genova aveva detto «non credo sarà pronto per il Torino, più dopo la sosta». Vecino ci riproverà per l’Atalanta, due settimane dovrebbero bastare per rasserenarlo e ricondizionarlo atleticamente evitando rischi.

Lazio, i casi Vecino e Rovella

Sarri ha tagliato Dele-Bashiru e non ha a disposizione Rovella. Il nigeriano spera nel reintegro nel giro di 20-30 giorni, ma non potrà avvenire al posto di Basic, servirà un altro taglio (i cambi saranno liberi a gennaio). Il bollettino della Lazio ha compreso anche Dele, Rovella e Gigot: «Continua il protocollo riabilitativo». Rovella effettuerà un nuovo consulto oggi, non è convinto di operarsi. I medici della Lazio hanno consigliato la stessa operazione cui si è sottoposto Zaccagni a giugno per risolvere il tormento della pubalgia. Non tutti i medici consultati all’esterno avrebbero consigliato al giocatore l’intervento. Rovella è combattuto. Dopo il consulto di oggi sarà chiamato ad una decisione. Sarri e il club aspettano di capire quali sono le sue intenzioni, dalla decisione dipendono i piani del centrocampo, coinvolgono anche altri ruoli tra tagli e reintegri. Vecino e Rovella sono due casi che stanno complicando il lavoro di Mau. Due titolari in meno.