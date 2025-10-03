La Lazio fa gli auguri a Castellanos: il Taty festeggia 27 anni

Giornata speciale in casa Lazio: Valentin "Taty" Castellanos compie 27 anni. Il centravanti argentino, arrivato a Roma nel 2023 e che fino ad ora ha collezionato 22 gol in 91 presenze in biancoceleste, ha ricevuto gli auguri del club che, per l'occasione, ha pubblicato un comunicato ufficiale sul proprio sito e un post celebrativo sui canali social.