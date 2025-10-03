Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
La Lazio fa gli auguri a Castellanos: il Taty festeggia 27 anni

Il club biancoceleste celebra il compleanno dell'attaccante argentino con un comunicato ufficiale e un post dedicato sui social
Giornata speciale in casa Lazio: Valentin "Taty" Castellanos compie 27 anni. Il centravanti argentino, arrivato a Roma nel 2023 e che fino ad ora ha collezionato 22 gol in 91 presenze in biancoceleste, ha ricevuto gli auguri del club che, per l'occasione, ha pubblicato un comunicato ufficiale sul proprio sito e un post celebrativo sui canali social. 

Il messaggio della società

Nel testo diffuso dalla Lazio si legge: "Valentin Castellanos, attaccante biancoceleste, oggi spegne 27 candeline. Dal Presidente, dalla Società, dallo staff e da tutti i tifosi, i più sentiti auguri di buon compleanno". Un pensiero che ribadisce la vicinanza del club al suo attaccante, accolto con affetto anche dai tifosi sui social, dove non sono mancati messaggi di auguri e incoraggiamento in vista della stagione. 

Tutte le news di Lazio

