Gila rilancia la Lazio: "Siamo in crescita, credo in questa squadra"

ROMA - Il successo ottenuto lunedì scorso a Marassi contro il Genoa ha restituito entusiasmo e autostima in casa Lazio . Nonostante l’emergenza relativa alla difesa e al centrocampo, la squadra di Sarri è pronta a ospitare il Torino dell’ex laziale Baroni. "Vincere su un campo come quello del Genoa era fondamentale - ammette Mario Gila nel match program ufficiale - il successo ottenuto a Marassi ci permette ora di affrontare la gara contro il Torino in modo più positivo. Ci aspetta una partita complicata, sappiamo come giocano perché conosciamo Baroni, e questo sarà un piccolo vantaggio per noi ma dovremo andare al 100% per dare continuità e migliorare la nostra classifica”.

Gila punta sulla Lazio: Credo nelle potenzialità della squadra”

“Siamo sempre stati solidi finora - ammette il difensore spagnolo - a parte la prima partita all’esordio contro il Como. Anche contro il Sassuolo e la Roma abbiamo concesso poco: sono sicuro che quest'anno in tante partite non subiremo gol. Credo molto nelle potenzialità di questa Lazio - continua Gila - siamo una squadra in crescita con un progetto importante, con il tempo faremo grandi cose. Abbiamo molta fiducia nei nostri mezzi. Sono felice della fiducia che Sarri ha nei miei confronti, il mister ora è più sereno e riesce a trasmettere tranquillità anche a noi. E' impossibile non affezionarsi alla Lazio - conclude Gila - sento un grande senso di appartenenza. La Lazio mi ha permesso di diventare un vero calciatore professionista, le difficoltà dei primi mesi mi hanno insegnato molto”.