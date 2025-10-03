Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Lazio, infortunio per Zaccagni nella rifinitura prima del Torino

Problema muscolare per il capitano biancoceleste durante l'allenamento alla vigilia della sfida con i granata dell'ex Baroni
Lazio, infortunio per Zaccagni nella rifinitura prima del Torino© ANSA
2 min
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

ROMA - La Lazio è in ansia per Zaccagni. Il capitano biancoceleste si è fermato nella rifinitura di oggi alla vigilia della partita contro il Torino, in programma sabato all'Olimpico alle 15. Si tratta di un problema muscolare, da capire l'entità, ma il rischio - a questo punto molto concreto - è che l'ex Verona non sia disponibile per la gara contro i granata e sia costretto a dare forfait. In realtà, Zaccagni risulta ancora nella lista dei convocati diramata dalla Lazio, ma resta in bilico. In queste ore Sarri e lo staff medico dovranno capire se c'è margine per forzare o meno, poi il giocatore verrà sottoposto agli esami del caso per stabilire l'entità dell'infortunio. Le sensazioni, però, portano al forfait per il Torino e a un ripensamento di modulo e uomini.

Lazio senza Zaccagni

Con Zaccagni più fuori che dentro salgono le candidature di Pedro o Noslin dal primo minuto: molto probabilmente sarà un ballottaggio tra loro due per completare la fascia sinistra, dove tornerà titolare Nuno Tavares, pronto al riscatto dopo l'errore al derby e la panchina a Genova. Da capire se Sarri proporrà di ancora il 4-4-2 visto a Genova, inserendo Pedro o Noslin da esterni di centrocampo, o se tornerà al "suo" 4-3-3 con l'aggiunta di una mezzala. Valutazioni in corso, ma è ancora emergenza.

