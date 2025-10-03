Lazio, infortunio per Zaccagni nella rifinitura prima del Torino

ROMA - La Lazio è in ansia per Zaccagni. Il capitano biancoceleste si è fermato nella rifinitura di oggi alla vigilia della partita contro il Torino, in programma sabato all'Olimpico alle 15. Si tratta di un problema muscolare, da capire l'entità, ma il rischio - a questo punto molto concreto - è che l'ex Verona non sia disponibile per la gara contro i granata e sia costretto a dare forfait. In realtà, Zaccagni risulta ancora nella lista dei convocati diramata dalla Lazio, ma resta in bilico. In queste ore Sarri e lo staff medico dovranno capire se c'è margine per forzare o meno, poi il giocatore verrà sottoposto agli esami del caso per stabilire l'entità dell'infortunio. Le sensazioni, però, portano al forfait per il Torino e a un ripensamento di modulo e uomini.