Lotito all'attacco: "La Lazio può fare mercato ed è solida. Altre squadre invece..."

Lotito assicura che la Lazio a gennaio potrà fare mercato in caso di necessità. Il presidente del club biancoceleste ha chiarito la situazione ai microfoni di Dazn: "Blocco del mercato? È una norma interpretata in un certo modo che dal primo luglio era stata abolita - commenta Lotito -. Essendo coscienti dell’abolizione abbiamo ritenuto di scaricare alcuni costi entro il 31 marzo, costi che potevano slittare successivamente. Quando ho posto il problema mi hanno detto che non c’era problema perché nella situazione in cui siamo possiamo vendere e comprare, poi però hanno deciso di bloccare tutto sulla base di un indice di liquidità che io ho definito indice di stupidità. La Lazio non sta fallendo, è tranquilla e solida. Ha oltre 300 milioni di patrimonio immobiliare senza stadio e oltre 300 milioni di patrimonio giocatori. Rischi di fallimento non ce ne sono, idem per il pagamento dei giocatori".

Lotito: "Il mercato a gennaio si farà"

"È stata interpretata la norma in modo anomalo .- ha poi spiegato il presidente della Lazio -: una stagione sportiva può avere due norme diverse che si applicano al mercato. La Lazio dall’Uefa non ha mai ricevuto alcuna multa o contestazione, mentre mi risulta che altre squadre lo abbiano avuto. Questa situazione ci ha comportato dei danni perché avevo delle offerte importantissime per alcuni giocatori e non ho potuto fare plusvalenze anche di 60 milioni. Sicuramente stiamo attraversando un periodo particolare, abbiamo anche otto infortuni, ci manca solo che si infortuni l’allenatore. Siccome però l’allenatore è di grande qualità, dimostrerà che i giocatori valgono. La società farà gli interventi sul mercato non appena si potrà, e ribadisco che non ci sono problemi di sorta. L’indice di qualità? È dell’80%, lo chiarisco io. Tutti questi rischi di cui si parla sono cose inventate. Il mercato a gennaio? Si farà se ci sarà la volontà di farlo, non ci sono elementi che impediscono dal punto di vista tecnico".

Lotito: "Manca solo l'infortunio di Sarri"

Lotito ha poi affrontato il momento difficile che sta vivendo la squadra sul campo: "Stiamo attraversando un periodo un po’ particolare, abbiamo avuto 8 infortuni, ci manca solo l’infortunio di Sarri; forse sperano si infortuni il Presidente ma gli va male e questo non succederà. L’allenatore è di grande qualità e di grande esperienza, il tempo dimostrerà l’ottimo livello di questa squadra".