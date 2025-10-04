Sarri non parla dopo Lazio-Torino. Il vice Ianni spiega il motivo

Grande tensione nel finale della sfida all'Olimpico tra Lazio e Torino . Prima il gol del 3-2 di Coco al 93', poi la grande rissa e le proteste per il rigore inizialmente non concesso per il fallo su Noslin . La prima decisione del direttore di gara aveva fatto scatenare i biancocelesti e fatto nascere il parapiglia tra i giocatori, con Castellanos che è finito a terra. Cataldi segna poi su rigore e salva Sarri dalla seconda sconfitta consecutiva in casa. Un finale pieno di emozioni, che però l'allenatore non ha retto.

Ianni spiega l'assenza di Sarri: "Il finale ha influito"

Infatti Maurizio Sarri non si è presentato davanti alle telecamere di Dazn per le interviste post partita. Al suo posto ha parlato il suo vice allenatore Marco Ianni che ha spiegato l'assenza del tecnico: "Il mister aveva dei giramenti di testa, si scusa ma non si sentiva bene. Il finale di partita ha influito, ecco perché ci sono io". Ianni ha poi parlato della partita: "Tutta la partita è stata provante, il finale in particolare modo. Siamo stati bravi a crederci fino alla fine. C'era un momento in cui eravamo padroni della gara, ma penso che il pareggio sia il risultato giusto. Abbiamo perso parecchi giocatori per infortunio e non è facile gestire così tante assenze. L'aspetto fisico non credo sia alla base dei nostri problemi. Dobbiamo riuscire ad azzannare la partita nei momenti giusti. La gestione dei momenti deve migliorare. Oggi era anche una situazione particolare".