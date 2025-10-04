Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Sarri non parla dopo Lazio-Torino. Il vice Ianni spiega il motivo

L'allenatore dei biancocelesti ha evitato le interviste dopo la sfida contro il Torino all'Olimpico: ecco cosa è successo
Sarri non parla dopo Lazio-Torino. Il vice Ianni spiega il motivo© Getty Images
2 min
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

Grande tensione nel finale della sfida all'Olimpico tra Lazio e Torino. Prima il gol del 3-2 di Coco al 93', poi la grande rissa e le proteste per il rigore inizialmente non concesso per il fallo su Noslin. La prima decisione del direttore di gara aveva fatto scatenare i biancocelesti e fatto nascere il parapiglia tra i giocatori, con Castellanos che è finito a terra. Cataldi segna poi su rigore e salva Sarri dalla seconda sconfitta consecutiva in casa. Un finale pieno di emozioni, che però l'allenatore non ha retto.

Ianni spiega l'assenza di Sarri: "Il finale ha influito"

Infatti Maurizio Sarri non si è presentato davanti alle telecamere di Dazn per le interviste post partita. Al suo posto ha parlato il suo vice allenatore Marco Ianni che ha spiegato l'assenza del tecnico: "Il mister aveva dei giramenti di testa, si scusa ma non si sentiva bene. Il finale di partita ha influito, ecco perché ci sono io". Ianni ha poi parlato della partita: "Tutta la partita è stata provante, il finale in particolare modo. Siamo stati bravi a crederci fino alla fine. C'era un momento in cui eravamo padroni della gara, ma penso che il pareggio sia il risultato giusto. Abbiamo perso parecchi giocatori per infortunio e non è facile gestire così tante assenze. L'aspetto fisico non credo sia alla base dei nostri problemi. Dobbiamo riuscire ad azzannare la partita nei momenti giusti. La gestione dei momenti deve migliorare. Oggi era anche una situazione particolare".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

Da non perdere

Lazio, contestazione all'OlimpicoLazio-Torino, veleno nel finale