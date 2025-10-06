La Lazio di Don Matteo Cancellieri: la doppietta gli vale un record

ROMA - Per ridare futuro alla Lazio serve il presente giovanissimo di Matteo Cancellieri. Ha dato una scossa emotiva e tecnica alle partite vuote, ai tifosi arrabbiati, al Sarri sconsolato e provato, ai compagni incupiti, alla classifica che è un limbo, l’orlo dell’abisso. La sua esplosione è una scarica elettrica dopo un’estate senza acquisti, dopo la triste carestia di mercato e di talento che ha colpito la Lazio. La sua storia dice che, insistendo e soprattutto volendo, ci può essere posto per tutti. E che un bel destino non si deve negare a nessuno, soprattutto a un ventenne. Cancellieri, con buona pace di chi ci ha creduto e a dispetto di chi non ci credeva, non era un’illusione ottica quando è stato scelto, al massimo un frutto intempestivo, ancora acerbo, da far fruttare. Quel che è stato è stato, ora Cancellieri è cresciuto, è in fase di esplosione e dev’essere la Lazio a crescegli intorno.
Cancellieri, il tesoro
Gol giovani. Gol italiani. Gol romani. Sono i gol di don Matteo Cancellieri, don non sta per fiction, come appellativo nobiliare dopo la prima doppietta in A, dopo il terzo gol di fila in biancoceleste che gli è valso la palma di più giovane italiano della Lazio a segnare una doppietta in campionato (a 23 anni e 234 giorni) dopo Massimiliano Esposito (23 anni e 92 giorni), i suoi gol risalgono al 27 agosto 1995 contro il Piacenza. Tre tuoni in due partite, in cinque presenze, tanti quanti quelli segnati l’anno scorso in 27 partite. Matteo è il segnale di come può tornare a essere la Lazio, se scatterà una nuova rigenerazione. E’ riuscito a convincere Sarri a tenerlo nonostante fosse in lista d’uscita. E’ riuscito a conquistarsi il posto sfruttando lo smarrimento di Noslin, la lentezza della sua crescita, e i problemi di Isaksen, ridotto a panchinaro. Cancellieri era costato 7 milioni più 1,5 di bonus, al tempo (nel 2022) passò come una sopravvalutazione. Lotito, a caccia di pulsvalenze, tre anni dopo può essersi ritrovato un tesoro in casa. L’unico investimento, con Zaccagni, chiuso con il Verona di Setti che può farlo guadagnare anziché perdere.
Lazio, gli scenari con Cancellieri in campo
E’ pur vero che Cancellieri si è mostrato diversamente. E’ cresciuto in prestito, a Empoli e a Parma. E’ tornato più maturo, più pronto. Ha particolari attitudini, fisiche e tecniche. Un gran fisico, 1,85 di altezza, un sinistro preciso e folgorante. Nonostante la stazza è un acceleratore di gioco. Ha il mancino, ha anche il colpo di testa (a Genova prende il palo e Zaccagni fa tap-in). Cancellieri sa danzare sul filo del contropiede, s’è visto a Marassi e contro il Torino. Sfrutta le ripartenze fulminee, verticali, e le sponde che questa Lazio di Sarri sta proponendo. Nel 4-4-2 o nel 4-2-3-1 meno possesso, in mancanza di centrocampisti adatti, più lanci lunghi. Castellanos l’ha innescato a Genova. Pedro contro i granata. Sempre in profondità, a destra. Matteo ha lavorato su velocità ed esplosività, mira. È un esterno di profondità e di rapina, di scambio rapido e di guizzo. Soprattutto non è mai un corpo estraneo alla squadra. Che questo ragazzo piaccia tanto ai laziali s’è visto sabato, dal modo in cui i tifosi accompagnavano i suoi assalti, scatti e galoppate da contropiedista-sarrista. Una luce oltre questo tempo cupo.
