La Lazio di Don Matteo Cancellieri: la doppietta gli vale un record

ROMA - Per ridare futuro alla Lazio serve il presente giovanissimo di Matteo Cancellieri. Ha dato una scossa emotiva e tecnica alle partite vuote, ai tifosi arrabbiati, al Sarri sconsolato e provato, ai compagni incupiti, alla classifica che è un limbo, l’orlo dell’abisso. La sua esplosione è una scarica elettrica dopo un’estate senza acquisti, dopo la triste carestia di mercato e di talento che ha colpito la Lazio. La sua storia dice che, insistendo e soprattutto volendo, ci può essere posto per tutti. E che un bel destino non si deve negare a nessuno, soprattutto a un ventenne. Cancellieri, con buona pace di chi ci ha creduto e a dispetto di chi non ci credeva, non era un’illusione ottica quando è stato scelto, al massimo un frutto intempestivo, ancora acerbo, da far fruttare. Quel che è stato è stato, ora Cancellieri è cresciuto, è in fase di esplosione e dev’essere la Lazio a crescegli intorno.