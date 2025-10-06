Lazio in ansia: Zaccagni rischia un lungo stop, per Rovella ipotesi operazione

ROMA - Si recupera un pezzo e se ne perdono due. L'infermeria è tornata a bussare colpendo pure il capitano. Zaccagni convocato per la partita con il Torino, anzi no: stop rimediato durante la rifinitura di venerdì pomeriggio, è stato fatale l'ultimo allenamento pre-gara, ha alzato bandiera bianca per un problema all'adduttore. Si è capito subito che non fosse un semplice fastidio. La reale entità della del guaio si capirà soltanto oggi, sono in programma gli accertamenti strumentali, chiariranno gravità e tempistiche. Potrebbe rimanere out per circa un mese, domenica veniva ipotizzata una lesione tra primo e secondo grado. L'infortunio ha coinvolto la stessa zona dell'operazione effettuata in estate, ma un punto diverso. Anche questo andrà verificato attraverso i controlli odierni.