Pino Insegno, il duro attacco a Lotito via radio: "Non hai i soldi, molla la Lazio. Non è roba tua!" 

"Insopportabile che tu non mi permetta di sognare": l'attacco di Insegno

Sette punti in sei partite. Un avvio di stagione estremamente sotto le aspettative per la squadra biancoceleste guidata da Maurizio Sarri, dopo un'estate con il mercato bloccato. Sono così scattate le contestazioni, e anche Pino Insegno ha detto la sua: "Abbiamo dei tifosi fantastici, abbiamo un popolo pazzesco, quella curva che pulsa è la miglior curva al mondo. Dammi una speranza che possa succedere qualcosa che non succederà mai, ma dammela”. Quindi, Insegno ha proseguito: “Il Modric e il De Bruyne della situazione perché non posso vederlo da me? Perché non hai i soldi. E allora molla, lasciala stare la Lazio non è roba tua"