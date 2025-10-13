Lazio, Rodia dà un aggiornamento su Castellanos e spiega: "I tanti infortuni? Non siamo preoccupati"

Lazio, gli infortuni e Castellanos: tutti gli aggiornamenti

Rodia ha parlato degli infortuni, con i sette stiramenti che sono diventati un caso, e di Castellanos, l'ultimo ko che rende la situazione ancora più critica. Queste le sue parole: "Su Castellanos non abbiamo ancora una diagnosi certa perché dobbiamo concludere gli accertamenti per poi procedere alla prognosi. Il calciatore ha già iniziato i trattamenti che riteniamo necessari per queste forme di infortuni. Situazione critica? Non siamo preoccupati in casa Lazio. C'è stato un numero importante di infortuni, ma fortunatamente la pausa ci permette di lavorare al meglio per riossigenare i giocatori affaticati e per recuperare in tempi rapidi gli infortunati".