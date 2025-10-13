Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Lazio, Rodia dà un aggiornamento su Castellanos e spiega: "I tanti infortuni? Non siamo preoccupati"

Le parole del coordinatore dello staff medico sulla situazione complicata in casa biancoceleste e le condizioni dell'attaccante argentino
Una situazione complicata ma, a quanto sembra, sotto controllo. "Non siamo preoccupati per gli infortuni in casa Lazio", queste le parole di Fabio Rodia, coordinatore dello staff medico della Lazio, durante la puntata n.773 di 'La Politica nel Pallone' di Emilio Mancuso su Rai Gr Parlamento.

Lazio, gli infortuni e Castellanos: tutti gli aggiornamenti

Rodia ha parlato degli infortuni, con i sette stiramenti che sono diventati un caso, e di Castellanos, l'ultimo ko che rende la situazione ancora più critica. Queste le sue parole: "Su Castellanos non abbiamo ancora una diagnosi certa perché dobbiamo concludere gli accertamenti per poi procedere alla prognosi. Il calciatore ha già iniziato i trattamenti che riteniamo necessari per queste forme di infortuni. Situazione critica? Non siamo preoccupati in casa Lazio. C'è stato un numero importante di infortuni, ma fortunatamente la pausa ci permette di lavorare al meglio per riossigenare i giocatori affaticati e per recuperare in tempi rapidi gli infortunati".

