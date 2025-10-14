Lazio, Dia monitorato: Sarri ci conta contro l’Atalanta

ROMA - Dia a tutti i costi. Il dolore dev'essere inversamente proporzionale all'emergenza esplosa pure in attacco. Sarri vede la rosa sgretolarsi un pezzo alla volta: per l'Atalanta era preoccupato dal possibile forfait del senegalese, era almeno rassicurato dalla presenza fissa di Castellanos. Ora si è capovolto il mondo, anche le speranze si sono ribaltate: Taty ko per una lesione muscolare, gli auspici di recupero all'improvviso si sono indirizzati verso l'ex Salernitana, alle prese con i soliti fastidi alla caviglia destra. Convocato in Nazionale, eppure non ha potuto rispondere alla chiamata del ct Thiaw. Al suo posto è stato aggregato in corsa Diallo del Metz. Dia è stato costretto a rinunciare agli impegni di qualificazione ai mondiali, avrebbe affrontato il Sudan del Sud venerdì scorso e la Mauritania stasera. Ha alzato bandiera bianca per un nuovo colpo subìto contro il Torino, ha riaccentuato problemi alla caviglia “vecchi” di un anno, mai effettivamente risolti.