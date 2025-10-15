Lazio Women, scomparsa da una settimana la statunitense Nicole Vernis: è giallo

È mistero in casa Lazio Women: da una settimana la centrocampista statunitense Nicole Vernis è sparita senza lasciare tracce. A confermare la notizia è stato il direttore sportivo Raffaele Pinzani, intervenuto sui canali ufficiali del club per spiegare la situazione. "La situazione di Vernis è un problema. Ha deciso senza permesso di assentarsi e partire. È una settimana che non è più con noi, è irreperibile e non ha risposto alla convocazione col Genoa, vedremo come risolverlo. È un fatto grave" ha dichiarato il dirigente biancoceleste.
Un'assenza che pesa sul progetto tecnico della Lazio
Pinzani ha sottolineato come la decisione improvvisa della centrocampista americana abbia causato un danno tecnico notevole alla squadra: "Era una titolare su cui stavamo lavorando per darle un ruolo importante. Non possiamo rimpiazzarla perchè il mercato è chiuso". La Lazio Women, impegnata nel campionato di Serie A femminile, si trova ora a dover gestire una situazione delicata, sia sul punto di vista sportivo che disciplinare. Nel frattempo, restano da chiarire le motivazioni che hanno spinto Vernis ad abbandonare la squadra e rendersi irreperibile. Intanto sui social la calciatrice ha postato selfie sorridenti negli Stati Uniti d'America.