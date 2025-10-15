Lazio Women, scomparsa da una settimana la statunitense Nicole Vernis: è giallo

È mistero in casa Lazio Women: da una settimana la centrocampista statunitense Nicole Vernis è sparita senza lasciare tracce. A confermare la notizia è stato il direttore sportivo Raffaele Pinzani, intervenuto sui canali ufficiali del club per spiegare la situazione. "La situazione di Vernis è un problema. Ha deciso senza permesso di assentarsi e partire. È una settimana che non è più con noi, è irreperibile e non ha risposto alla convocazione col Genoa, vedremo come risolverlo. È un fatto grave" ha dichiarato il dirigente biancoceleste.