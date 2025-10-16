Lazio, Mandas perde di valore. E ora ha voglia di andare via

La porta della Lazio è una giostra che da un anno non ha mai smesso di girare, talvolta al contrario, cambiando l’ordine dei titolari, andando sempre a vantaggio di chi stava fuori. E’ successo a Mandas quando Provedel si è infortunato nel 2024, il greco chiuse da primo con Tudor. Poi, con Baroni, è ripartito Provedel. L’alternanza, che ha penalizzato entrambi, è scattata ad inizio 2025 fino a che è stato concesso a Mandas di chiudere da titolare l’anno scorso: 8 partite di fila utili a farsi vedere, a fare esperienza, ad accrescere il valore di mercato e a strappare la fiducia dei compagni. Il Wolverhampton in estate si era detto pronto a investire 20 milioni per il greco e il Torino ha pensato di prenderlo in prestito con riscatto dopo l’addio di Milinkovic. A luglio nuova inversione di ruoli. Provedel è stato rigenerato e rilanciato da Sarri. Mau, a giugno, aveva chiarito che avrebbe scelto un titolare e un vice come da sempre fatto. In ritiro, anche per consentire alla società di valorizzare il greco, il Comandante ha iniziato a pensare di alternare i portieri. Provedel ad agosto è partito primo per storico apprezzamento del tecnico. Mandas, che Sarri aveva chiesto di tenere come secondo appena acquistato nel gennaio 2023, s’è trovato a inseguire. Mau oggi non contempla più l’alternanza. Saranno stati tutti i casi che ha subìto in estate, sarà una coincidenza, ma è tornato in versione intransigente, irremovibile, ne è dimostrazione anche il taglio di Dele-Bashiru, ufficialmente perché infortunato.