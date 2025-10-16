Lazio verso l'Atalanta: Zaccagni e Marusic in campo, ottimismo per Dia

Buone notizie per Maurizio Sarri. Nella seduta odierna d'allenamenti, Zaccagni e Marusic sono tornati sul campo di Formello. Il capitano dei biancocelesti era rimasto ai box per un infortunio nella rifinitura prima della sfida contro il Torino. Si temeva un lungo stop, ma l'ipotesi è stata scartata ed è già tornato ad allenarsi. Marusic era uscito dolorante dalla partita contro il Genoa dopo essersi infortunato mentre ha servito l'assist a Castellanos. L'argentino, infortunato anche lui, potrebbe essere sostituito da Dia.