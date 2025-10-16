Lazio verso l'Atalanta: Zaccagni e Marusic in campo, ottimismo per Dia
Buone notizie per Maurizio Sarri. Nella seduta odierna d'allenamenti, Zaccagni e Marusic sono tornati sul campo di Formello. Il capitano dei biancocelesti era rimasto ai box per un infortunio nella rifinitura prima della sfida contro il Torino. Si temeva un lungo stop, ma l'ipotesi è stata scartata ed è già tornato ad allenarsi. Marusic era uscito dolorante dalla partita contro il Genoa dopo essersi infortunato mentre ha servito l'assist a Castellanos. L'argentino, infortunato anche lui, potrebbe essere sostituito da Dia.
Lazio, buone notizie in vista dell'Atalanta
Confermate le buone sensazioni sulle condizioni dell'attaccante senegalese, che si candida per un posto da titolare per la sfida contro l'Atalanta, in programma domenica alle 18. Difficile invece pronosticare un impiego dall'inizio per Zaccagni e Marusic. È tornato ad allenarsi a Formello anche Vecino. Per quanto riguarda gli altri infortunati, il club rende noto che Pellegrini, Rovella e Dele-Bashiru hanno svolto un lavoro atletico specifico, mentre Gigot e Castellanos hanno continuato i loro rispettivi programmi riabilitativi.