domenica 19 ottobre 2025
Lazio, come stanno gli infortunati? Le ultime su Pellegrini, Rovella, Castellanos e Dele Bashiru

Il tecnico Sarri costretto ancora una volta a fare i conti con l'emergenza indisponibili
Daniele Rindone
2 min
Pellegrini ha provato, ma non è stato convocato. Era disposto a tutto pur di essere disponibile a Bergamo, niente da fare. La distorsione al ginocchio continua a creare fastidi, sarà ricontrollato per la Juve. Sarri ha solo Tavares a sinistra, più Hysaj in panchina. I terzini sono tutti disponibili a parte Pellegrini, ma c’è Marusic appena recuperato. Lazzari ha sfruttato la pausa per ritrovare la forma dopo lo stiramento ad un polpaccio.

Le condizioni di Rovella

Il riposo starebbe producendo i primi risultati, abbinato alle terapie. Rovella è in leggero miglioramento, ma non è pronto. E’ fermo dal derby, è trascorso ormai un mese. Ha deciso di annullare l’operazione che aveva concordato individualmente per risolvere la pubalgia, ha continuato con la terapia conservativa. Era stato pronosticato un mese di stop a partire dall’inizio di ottobre, fissando il rientro dopo la pausa di novembre. E’ ancora presto per capire se può accorciare i tempi. Sarri ha confermato che Castellanos rimarrà fuori per 4-5 settimane, come minimo. Dunque si rivedrà per Lazio-Lecce, partita in programma il 23 novembre. Dele-Bashiru effettuerà un controllo in settimana, il recupero post-stiramento prosegue, dovrebbe farcela per fine mese. Ma Sarri ieri ha tagliato corto parlando di lui: «E’ sotto supervisione dei medici». Non è detto che decida per il reintegro prima di gennaio, fino ad allora va effettuato al posto di un giocatore diverso da Basic.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

