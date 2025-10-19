Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 19 ottobre 2025
Corriere dello Sport.it
Cancellieri infortunato durante Atalanta-Lazio: cosa è successo e le sue condizioni

L'esterno biancoceleste è stato costretto a lasciare il campo: al suo posto Isaksen
Brutta tegola per la Lazio durante la sfida contro l’Atalanta. Al 22’ del primo tempo, Matteo Cancellieri è stato costretto a lasciare il campo a causa di un problema muscolare.

Lazio, infortunio per Cancellieri: le sue condizioni

Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha dovuto correre ai ripari, inserendo Isaksen al suo posto. L’attaccante, visibilmente dolorante, ha abbandonato il terreno di gioco accompagnato dallo staff medico toccandosi dietro la coscia sinistra. Le condizioni di Cancellieri saranno valutate nelle prossime ore, ma al momento non è ancora possibile stabilire i tempi di recupero.

