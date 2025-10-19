Cancellieri infortunato durante Atalanta-Lazio: cosa è successo e le sue condizioni
L'esterno biancoceleste è stato costretto a lasciare il campo: al suo posto Isaksen
Brutta tegola per la Lazio durante la sfida contro l’Atalanta. Al 22’ del primo tempo, Matteo Cancellieri è stato costretto a lasciare il campo a causa di un problema muscolare.
Lazio, infortunio per Cancellieri: le sue condizioni
Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha dovuto correre ai ripari, inserendo Isaksen al suo posto. L’attaccante, visibilmente dolorante, ha abbandonato il terreno di gioco accompagnato dallo staff medico toccandosi dietro la coscia sinistra. Le condizioni di Cancellieri saranno valutate nelle prossime ore, ma al momento non è ancora possibile stabilire i tempi di recupero.