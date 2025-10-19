Cancellieri infortunato durante Atalanta-Lazio: cosa è successo e le sue condizioni

Lazio, infortunio per Cancellieri: le sue condizioni

Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha dovuto correre ai ripari, inserendo Isaksen al suo posto. L’attaccante, visibilmente dolorante, ha abbandonato il terreno di gioco accompagnato dallo staff medico toccandosi dietro la coscia sinistra. Le condizioni di Cancellieri saranno valutate nelle prossime ore, ma al momento non è ancora possibile stabilire i tempi di recupero.