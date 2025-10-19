Prima del calcio d’inizio di Atalanta-Lazio , Angelo Fabiani ha parlato ai microfoni di Dazn commentando il momento delicsato che sta attraversando la Lazio .

Fabiani: "La Lazio deve fare la Lazio"

Il direttore sportivo biancoceleste ha esordito dicendo: “La Lazio deve fare la Lazio. Purtroppo per lungo tempo avevamo diversi infortunati. La partenza non è stata del tutto positiva. In altre partite non abbiamo raccolto quanto meritavamo. Io conosco solo un verbo: lavorare, con tranquillità e serenità pensando positivo”.

Le parole sul mercato di gennaio

Fabiani ha poi affrontato il tema del mercato di gennaio: “Acquisti a gennaio? Non mi stancherà mai di dirlo. Questo gruppo l’anno scorso ha fatto 84 gol anche se ne ha subito qualcuno di troppo. Certo che a gennaio faremo delle valutazioni con Sarri e laddove ci rendiamo conto che servirà potenziare, lo faremo certamente".