domenica 19 ottobre 2025
Sarri dopo Atalanta-Lazio: "Le ultime tre partite le più difficili della mia carriera"

Le dichiarazioni dell'allenatore sul fatto di dover avere a che fare con tanti infortunati: "Stiamo giocando con i superstiti"
La Lazio esce con un punto dalla New Balance Arena. Secondo pareggio consecutivo per i biancocelesti, che dopo il 3-3 interno contro il Torino pareggiano 0-0 con l'Atalanta. Al termine della partita Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Le ultime tre partite sono state le partite più difficili, a livello di gestione, che ho fatto nella mia carriera. Bisogna fare un applauso a questi ragazzi che hanno fatto una vittoria e due pareggi in queste condizioni: non era così scontato".

Sarri: "Stiamo giocando con i superstiti"

Sarri ha commentato la partita: "Nel primo tempo non abbiamo sofferto, nel secondo si perché, degli 11 giocatori di movimento che sono andati in campo oggi, 5 si erano allenati solo ieri mattina causa infortuni. La squadra ha fatto una grande partita di sacrificio. Il primo tiro loro è arrivato intorno al 40esimo minuto. La squadra è stata tosta, ha difeso bene e ha avuto un atteggiamento ottimo: questo ad un allenatore fa sempre piacere". La Lazio deve fare i conti con tanti infortunati: "Stiamo giocando con i superstiti. Le mie scelte, finora, sono andate in dipendenza di chi era a disposizione. Contro il Genoa avevamo sette assenti, contro il Torino otto. Oggi abbiamo recuperato giocatori all’ultimo minuto. Io ho difficoltà a gestire la partita così perché, anche in questo caso, non sapevo quando mi avrebbero chiesto il cambio, ma sapevo che me lo avrebbero chiesto".

