Sarri dopo Atalanta-Lazio: "Le ultime tre partite le più difficili della mia carriera"

Sarri: "Stiamo giocando con i superstiti"

Sarri ha commentato la partita: "Nel primo tempo non abbiamo sofferto, nel secondo si perché, degli 11 giocatori di movimento che sono andati in campo oggi, 5 si erano allenati solo ieri mattina causa infortuni. La squadra ha fatto una grande partita di sacrificio. Il primo tiro loro è arrivato intorno al 40esimo minuto. La squadra è stata tosta, ha difeso bene e ha avuto un atteggiamento ottimo: questo ad un allenatore fa sempre piacere". La Lazio deve fare i conti con tanti infortunati: "Stiamo giocando con i superstiti. Le mie scelte, finora, sono andate in dipendenza di chi era a disposizione. Contro il Genoa avevamo sette assenti, contro il Torino otto. Oggi abbiamo recuperato giocatori all’ultimo minuto. Io ho difficoltà a gestire la partita così perché, anche in questo caso, non sapevo quando mi avrebbero chiesto il cambio, ma sapevo che me lo avrebbero chiesto".