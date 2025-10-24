Lazio, infortunio Tavares più grave del previsto: come sta e qual è l'esito degli esami

Nuno Tavares "ha riportato una lesione muscolare di basso grado a carico del soleo sinistro". Lo comunica ufficialmente la Lazio . Il terzino portoghese salterà il big match di domenica sera contro la Juventus : al suo posto è probabile l'impiego di Marusic , in vantaggio su Hysaj , con Lazzari a destra.

Lazio, il punto sull'infermeria

Nella stessa nota. il club biancoceleste ha fatto il punto sugli altri giocatori acciaccati o in ripresa da problemi fisici: "Dele-Bashiru, Rovella e Castellanos hanno svolto un lavoro differenziato specifico, Cancellieri ha effettuato lavoro rieducativo in piscina. Gigot continua il proprio protocollo riabilitativo in Francia".