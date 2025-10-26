Lotito chiarisce in diretta tv: “Con Sarri rapporto di stima, ci è stato impedito di fare mercato”

"Tifosi? la critica costruttiva è giusta se non arrivano i risultati, anche se non dipesi dalla nostra volontà. Ma tutti dobbiamo remare dalla stessa parte, tutti possono cambiare la situazione". Così Claudio Lotito ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Lazio-Juventus , gara valida per l'ottava giornata di Serie A sulla situazione dei biancocelesti. "Capiamo il malumore della tifoseria, che ha cuore le sorti della squadra, io come loro vivo per la Lazio . C'è tristezza e sconforto, ma ci sono le condizioni per superare tutto questo. Se tutti insieme facciamo corpo unico otterremo grandi risultati".

Lotito: "Tutti vogliono il bene della Lazio"

Il presidente della Lazio è sicuro di una crescita da parte della propria squadra, commentando anche le novità sullo stadio: "Sono convinto che succederà, dopo aver parlato con lo staff tecnico. La situazione dipende da situazioni imponderabili che non dipendono da noi. Bisogna avere fiducia, stiamo costruendo la squadra, stiamo continuando l'iter per lo stadio Flaminio, c'è una società solida che ha una visione". Sul rapporto con l'allenatore: "Con Sarri c'è un rapporto di stima e affetto, nessuna contrapposizione. Tutti vogliono il bene della Lazio, quindi raggiungere gli obiettivi. Ci è stato impedito strumentalmente di fare mercato, la società ora metterà a disposizione tutto quello di cui c'è bisogno. Quanto successo quest'anno non è mai successo, con tutti gli infortuni e varie situazioni specifiche".

Su Napoli-Inter: "Il sistema va seguito"

Claudio Lotito, quindi, ha detto la sua sulle polemiche arbitrali riguardo Napoli-Inter: "Il sistema va seguito ma non destabilizzato. Quando c'è un avvicendamento generazionale, come ora nel caso degli arbitri, bisogna seguirlo e segnalare ma non destabilizzarlo. sennò si rischia di creare un danno e non un vantaggio. Bisogna costruire con fatti concreti e massima trasparenza da tutte le componenti".